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    Gedson’da mecburi rötar

    Gedson Fernandes, G.Saray'ı istiyor. Benfica'daki yönetim problemi nedeniyle görüşmeler tıkandı. G.Saray'ın satın alma opsiyonlu son teklifi 8 milyon Euro'ydu. Teknik heyet Gedson'u PSV maçında oynatmayı planlıyordu ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

    Gedson’da mecburi rötar
    Gedson Fernandes, G.Saray'ı istiyor. Benfica'daki yönetim problemi nedeniyle görüşmeler tıkandı. G.Saray'ın satın alma opsiyonlu son teklifi 8 milyon Euro'ydu. Teknik heyet Gedson'u PSV maçında oynatmayı planlıyordu ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

    Gedson Fernandes'i Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çok istiyor.

    SASSUOLO'DAN KAAN AYHAN CEVABI!
    İtalyan     temsilcisi Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnevali, Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a transfer olup olmayacağı ile ilgili soruya, "Sanmıyorum" yanıtını verdi.
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    Adım adım Stanciu
    Haberler Spor Gedson’da mecburi rötar