Gedson’da mecburi rötar

Gedson Fernandes, G.Saray'ı istiyor. Benfica'daki yönetim problemi nedeniyle görüşmeler tıkandı. G.Saray'ın satın alma opsiyonlu son teklifi 8 milyon Euro'ydu. Teknik heyet Gedson'u PSV maçında oynatmayı planlıyordu ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
Gedson Fernandes'i Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çok istiyor.
SASSUOLO'DAN KAAN AYHAN CEVABI!
İtalyan temsilcisi Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnevali, Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a transfer olup olmayacağı ile ilgili soruya, "Sanmıyorum" yanıtını verdi.
Gedson Fernandes'i Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çok istiyor.
SASSUOLO'DAN KAAN AYHAN CEVABI!
İtalyan temsilcisi Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnevali, Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a transfer olup olmayacağı ile ilgili soruya, "Sanmıyorum" yanıtını verdi.