Beşiktaş, Rosier ve Ghezzal transferlerini bitiyor!

Beşiktaş geçen sezon elde edilen çifte kupa zaferinde çok büyük bir rol oynayan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın transferinde mutlu sona yakın...



Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier ile yaklaşık 2 hafta önce her konuda anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar, Portekiz kulübünü de ikna etmek üzere. Yapılan pazarlıkların ardından tarafların 3.5 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.