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    Beşiktaş, Rosier ve Ghezzal transferlerini bitiyor!

    Beşiktaş yönetimi taraftarına çifte müjde vermeye hazırlanıyor... Siyah-Beyazlılar, Rosier’den sonra Sporting ile de büyük oranda anlaştı. Ghezzal’ın menajeri Anouir Fazuli ise Leicester City ile pürüzleri çözerek işi bitirecek.

    Rosier&Ghezzal bitiyor
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    Beşiktaş geçen sezon elde edilen çifte kupa zaferinde çok büyük bir rol oynayan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın transferinde mutlu sona yakın...

    Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier ile yaklaşık 2 hafta önce her konuda anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar, Portekiz kulübünü de ikna etmek üzere. Yapılan pazarlıkların ardından tarafların 3.5 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.



    Beşiktaş yönetimi, Rachid Ghezzal'ı da bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile el sıkışan Siyah- Beyazlılar, Leicester City ile de pazarlıklarda sona geldi.



    Görüşmeleri bizzat menajer Fazuli'nin yürüttüğü ve İngiliz kulübünün 3 milyon Euro'luk teklifi büyük oranda kabul ettiği belirlendi.
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    Haberler Spor Beşiktaş, Rosier ve Ghezzal transferlerini bitiyor!