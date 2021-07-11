Beşiktaş, Rosier ve Ghezzal transferlerini bitiyor!

Beşiktaş geçen sezon elde edilen çifte kupa zaferinde çok büyük bir rol oynayan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın transferinde mutlu sona yakın...
Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier ile yaklaşık 2 hafta önce her konuda anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar, Portekiz kulübünü de ikna etmek üzere. Yapılan pazarlıkların ardından tarafların 3.5 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi, Rachid Ghezzal'ı da bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile el sıkışan Siyah- Beyazlılar, Leicester City ile de pazarlıklarda sona geldi.
Görüşmeleri bizzat menajer Fazuli'nin yürüttüğü ve İngiliz kulübünün 3 milyon Euro'luk teklifi büyük oranda kabul ettiği belirlendi.