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    U19 Gelişim Ligi’nde ilk finalist Galatasaray (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Süper Lig U19 Gelişim Ligi’nde yarı final heyecanı dün başladı. A Spor ekranlarından yayınlanan ve normal süresi golsüz biten maçta Galatasaray, Kasımpaşa’yı Bartuğ Elmaz’ın penalkı golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi. 2. finalist bugün 20.00’de oynanacak F.Bahçe- Trabzon maçının ardından belli olacak.

    U19 Gelişim Ligi’nde ilk finalist Galatasaray

    Süper Lig U19 Gelişim Ligi'nde yarı final heyecanı dün başladı. A Spor ekranlarından yayınlanan ve normal süresi golsüz biten maçta Galatasaray, Kasımpaşa'yı Bartuğ Elmaz'ın penalkı golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi. 2. finalist bugün 20.00'de oynanacak F.Bahçe- Trabzon maçının ardından belli olacak.

    ALANYASPORLU BABACAR KALP SPAZMI GEÇİRDİ
    Aytemiz Alanyasporlu Khouma Babacar'ın kalp spazmı geçirdiği bildirildi. Yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Babacar'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

    BURAK İÇİN GÖRÜŞME PAZARTESİ
    Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Burak Kapacak için resmi görüşmeler başlıyor. Siyah-Beyazlılar, Bursaspor'la pazartesi masaya oturmayı planlıyor.

        İSPANYA'DAN MARI İDDİASI
        Kiralık sözleşmesi sona eren Montero'nun yerine stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş için İspanya'dan flaş bir iddia geldi. AS gazetesine göre Siyah- Beyazlılar, Pablo Mari'nin kiralanması için Arsenal kulübü ile görüşmelere başladı.

        FENER'DEN YAYLADA ÇİFTE MESAİ
        Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe dünü çift idmanla tamamladı. Sabah yapıan günün ilk çalışması salonda gerçekleştirildi. Günün 2. antrenmanı ise akşam saatlerinde gerçekleşti. Bu idmanda toplu çalışmalar gerçekleştirildi. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenman ile devam edecek.

        FENERBAHÇE MİLLİLERE KAVUŞTU
        Fenerbahçe'nin         dün yaptığı 2. antrenmana milli takımdan dönen İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Ozan Tufan da katıldı. Pereira, takıma katılan eski öğrencisi Ozan Tufan'a çok sıcak davrandı.

            SERDAR AZİZ REKABETE HAZIR
            Geçen sezon ocak ayında Szalai'nin gelmesinin ardından Caulker da takıma katılınca stoperde rekabet kızıştı. Serdar Aziz idmanlarda en çalışkan ve hırslı oyunculardan biri oldu.

            GALATASARAY TAM GAZ!
            Galatasaray             yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim, öğrencileriyle dün bir toplantı gerçekleştirdi. Çalışmalar bugün de devam edecek.

            RUİ'NİN MAAŞININ DÜŞMESİNİ BEKLİYOR!
            G.Saray'ın Napoli forması giyen Marco Rui'ye ilgisi devam ediyor. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Mario Rui'nin yıllık ücreti bu transferi yavaşlatıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Portekizli savunmacının maaş talebini düşürmeye çalıştığı öğrenildi.

                FIRTINA RİVA'DA GÜÇ DEPOLADI
                Karadeniz                 Fırtınası Trabzonspor, Riva kampını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Bordo-Mavililer günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Salon çalışmasında güce dayalı çalışma gerçekleştirildi.

                4 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK
                Trabzonspor                 14 Temmuz'da Ümraniye, 22 Temmuz'da Bandırma, 24 Temmuz'da Başakşehir ve 26 Temmuz'da Kasımpaşa ile özel maç yapacak.

                ASLAN'DA ROTA ARTIK NDAO
                Henry                 Onyekuru'nun veda mesajı sonrası Galatasaray'da rota Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'ya çevrildi. Sarı-Kırmızılılar 1 yıl sözleşmesi bulunan Senegalli yıldız için Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve para teklifi yapacak. Kulüpler kısa süre içinde masaya oturacak.
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                Haberler Spor U19 Gelişim Ligi’nde ilk finalist Galatasaray (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)