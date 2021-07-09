U19 Gelişim Ligi’nde ilk finalist Galatasaray (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İSPANYA'DAN MARI İDDİASI

Kiralık sözleşmesi sona eren Montero'nun yerine stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş için İspanya'dan flaş bir iddia geldi. AS gazetesine göre Siyah- Beyazlılar, Pablo Mari'nin kiralanması için Arsenal kulübü ile görüşmelere başladı.