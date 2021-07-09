U19 Gelişim Ligi’nde ilk finalist Galatasaray (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig U19 Gelişim Ligi'nde yarı final heyecanı dün başladı. A Spor ekranlarından yayınlanan ve normal süresi golsüz biten maçta Galatasaray, Kasımpaşa'yı Bartuğ Elmaz'ın penalkı golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi. 2. finalist bugün 20.00'de oynanacak F.Bahçe- Trabzon maçının ardından belli olacak.
ALANYASPORLU BABACAR KALP SPAZMI GEÇİRDİ
Aytemiz Alanyasporlu Khouma Babacar'ın kalp spazmı geçirdiği bildirildi. Yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Babacar'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
BURAK İÇİN GÖRÜŞME PAZARTESİ
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Burak Kapacak için resmi görüşmeler başlıyor. Siyah-Beyazlılar, Bursaspor'la pazartesi masaya oturmayı planlıyor.