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    Pereira'nın Mesut Özil ile ilişkisinin nasıl olacağı merak konusu

    Fenerbahçeli taraftarlar şimdiden Vitor Pereira'nın 2. döneminde yıldız oyuncularla ilişkisinin nasıl olacağına kafa yormaya başladı. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda takımın star ismi Van Persie ile yıldızı barışmayan Pereira'nın bu kez Mesut Özil'den mutlaka faydalmanması ve inatlaşmaya gitmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

    Van Persie gibi olmasın!

    Fenerbahçeli taraftarlar şimdiden Vitor Pereira'nın 2. döneminde yıldız oyuncularla ilişkisinin nasıl olacağına kafa yormaya başladı. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda takımın star ismi Van Persie ile yıldızı barışmayan Pereira'nın bu kez Mesut Özil'den mutlaka faydalmanması ve inatlaşmaya gitmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

    Yorumlarda "Görünen o ki Mesut Pereira'nın sisteminde durarak oynayamayacak. Ancak Pereira da orta bir yol bulmalı. Sisteminden taviz vermemek uğruğu Mesut'u kaybetmemeli. Yoksa hem kendisi hem de Fenerbahçe kaybeder" görüşü ağırlık kazandı.

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    Haberler Spor Pereira'nın Mesut Özil ile ilişkisinin nasıl olacağı merak konusu