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    • 06.07.2021 11:33
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    Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ı bugün renklerine bağlayacak!

    Galatasaray, yeni başkanı Burak Elmas dönemindeki ilk resmi transferini bugün yapacak. Cimbom yaklaşık 1 hafta önce prensip anlaşmasına vardığı Barış Alper Yılmaz’ı renklerine bağlayacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Cimbom genç yıldızı bugün ‘KAP’ıyor

    Galatasaray, Burak Elmas dönemindeki ilk resmi transferini bugün yapacak. Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 1 hafta önce prensip anlaşmasına vardığı Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayacak.




    TÜM PÜRÜZLER KALDIRILDI
    Galatasaray, Keçiörengücü ile el sıkışmasına rağmen, genç yıldızın eski kulübü Ankara Demirspor'un yüzde 25'lik payı transferin önünde engel oluşturmuştu. Ancak son yapılan görüşmelerin ardından tüm pürüzler kaldırıldı.


    5 YILLIK İMZA ATMASI BEKLENİYOR
    Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Keçiörengücü forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray'a 5 yıllık imza atması bekleniyor. Akşam saatlerinde de Barış Alper'in transferi kulübün sosyal medya hesaplarından duyurulacak.



        BAŞKENT EKİBİNE 1.5 MİLYON EURO
        Sarı-Kırmızılılar bu transfer için başkent kulübüne 1.5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca teknik direktör Fatih Terim'in belirleyeceği iki genç futbolcunun da kiralık olarak Keçiörengücü'ne gönderilmesi bekleniyor.



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        34 MAÇTA 8 GOL 5 ASİST
        Rize Özel İdare Spor altyapısında adını duyuran Barış Alper Yılmaz, ardından Ankara Demirspor ve Keçiörengücü formalarını giydi. Geçen sezon 34 maçta 8 gol atıp 5 asist yapan genç yıldız hücumun her bölgesinde görev yapabiliyor.

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