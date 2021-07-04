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    Nani, Van Persie, Kjaer, Alves, Fernandao, Meireles... Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira döneminde büyük korku

    Fenerbahçe’de 2. Vitor Pereira dönemi start alırken, akıllarda soru işareti de yok değil! 2015/16 sezonunda daha güçlü bir kadroyla şampiyon olamayan Pereira’nın yeni dönemde özlenen başarıya ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu.

    Fener'de büyük korku

    Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu sürpriz bir şekilde Vitor Pereira olurken gerek sanal alemde gerekse de futbol kamuoyunda tartışmalar da beraberinde geldi. Pereira için olumlu ve olumsuz görüşler peşi sıra geldi. En önemli iddialardan bir tanesi ise Pereira'nın görev yaptığı 2015/16 sezonnuda Fenerbahçe daha güçlü bir kadroya sahip olmasına karşın şampiyon olamazken, Pereira'nın şu anki mevcut kadroyu şampiyonluğa taşıyıp taşıyamayacağı... İlk döremde Pereira'nın elinde Nani, Van Persie, Kjaer, Alves, Fernandao, Meirele, Josef ve Diego Ribas gibi önemli isimler vardı. Şu anki kadroda güçlü olmasına rağmen birçok önemli taşın eksik olduğubilinirken, eksik taşların doldurulup doldurulamayacağı belirsiz.

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    Haberler Spor Nani, Van Persie, Kjaer, Alves, Fernandao, Meireles... Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira döneminde büyük korku