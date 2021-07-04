İngiltere, Euro 2020 çeyrek finalinde Ukrayna'yı 4-0 yendi

İngiltere yarı final biletini 4 golle kaptı... Euro 2020 çeyrek final maçında Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngilizler yarı finale yükseldi ve Danimarka'nın rakibi oldu. Ukrayna karşısında maça hızlı başlayan İngiltere 4. dakikada Kane'in golüyle 1-0 öne geçti. Maguire 46. dakikada takımı lehine farkı ikiye çıkardı. 50. dakikada bir kez daha sahne alan Kane, durumu 3-0 yaptı.

Karşılaşmada son sözü ise 63. dakikada Henderson söyledi ve maç 4-0 İngiltere'nin galibiyetiyle sona erdi. Öte yandan İngilizler, Euro 2020'de grup aşaması, son 16 turu ve çeyrek final maçlarını gol yemeden tamamlayan İngiltere, İtalya'ya ait büyük turnuvalarda üst üste 5 maçta gol yememe rekoruna ortak olmayı başardı.

TARAFTARLAR BAĞRINA BASTI

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan ve İngiltere'ye 4-0 yenilen Ukrayna'yı maç sonu taraftarları bağrına bastı.