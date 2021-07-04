Beşiktaş yıldız oyuncuya imza attırdı: Salih Uçan yarın kamp a katılacak

Beşiktaş sonunda Salih Uçan'a kavuştu... Kartal, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu dün Beşiktaş'ın tesislerinde sağlık kontrollerinden geçti. Toplamda 8 milyon TL kazanacak. Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir performans sergileyen Salih Uçan'ın yarın başlayacak kampa katılması bekleniyor.

Kara Kartal'da dün imza günüydü. İç transferde de önemli isimlerle sözleşme yenilendi. Siyah-Beyazlılar Gökhan Töre ile 2 yıllık, Atiba Hutchinson ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 2 ismin de takımda kalmasını istiyordu.