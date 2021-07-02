Szalai&Caulker ikilisi çelikten duvar olurlar

Fenerbahçe'de İngiliz stoper Steven Caulker'ın transferi taraftarları memnun etmişe benziyor. Caulker'ın Szalai ile birlikte savunmanın göbeğinde müthiş ikili olacağını belirten taraftarlar, "Nokta atış transfer diye buna denir. Tüm transferler bu şekilde olmalı" yormunda bulundular.
Sanal alemde yapılan bazı yorumlar şu şekilde: "Uche-Högh ikilisinden sonra savunmada özlemi çekilen bir dönem yeniden başlayabılır", "Caulker da Szalai de soğukkanlı ve ayağına hakim. Ayakta kalmayı seviyorlar", "Sadece savunmada değil duran toplarda da çok can yakarız".
Sanal alemde yapılan bazı yorumlar şu şekilde: "Uche-Högh ikilisinden sonra savunmada özlemi çekilen bir dönem yeniden başlayabılır", "Caulker da Szalai de soğukkanlı ve ayağına hakim. Ayakta kalmayı seviyorlar", "Sadece savunmada değil duran toplarda da çok can yakarız".