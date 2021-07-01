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    • 01.07.2021 14:29
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    Son dakika: TFF'den flaş seyirci kararı!

    Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı.

    TFF'den flaş seyirci kararı!

    Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.

    Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.

    Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir."

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    Haberler Spor Son dakika: TFF'den flaş seyirci kararı!