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    • 01.07.2021 09:24
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    Galatasaray'da Burak Elmas'a 23 milyonluk şok

    Geçtiğimiz günlerde başkan seçilerek göreve başlayan Burak Elmas sarı-kırmızılı ekibin geçmişten kalan borçlarıyla boğuşuyor. İlk etapta borçsuzluk kağıdı alan yeni yönetim, bu kez de vergi borcu sorunuyla karşılaştı.

    Galatasaray'da Burak Elmas'a 23 milyonluk şok

    Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetimi mali açıdan her geçen gün yeni bir kötü sürpriz ile karşılaşıyor. Futbolcuların ödenmeyen ücretleri nedeniyle ilk etapta borçsuzluk kağıdını almaya çalışan yönetim bu sorunu ortadan kaldırdı ve rahatladı.

    Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu kez de vergi borçları sorunu ile karşılaştı. Konuyla ilgili çalışmalara başlayan yönetim kurulunun ilk etapta 23 milyon lira ödeme yapması gerektiği belirtildi. Bu paranın kısa sürede ödeneceği ve sorunun çözüleceği aktarıldı.

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