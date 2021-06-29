Milwaukee seride 2-1 önde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA'de Atlanta Hawks'ı 113-102 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisinde 2-1 öne geçti. Giannis Antetokounmpo da 33 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
HARUN İMZAYI ATTI
Kasımpaşa, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Harun Tekin'i kadrosuna kattı. Tecrübeli kaleci, prensipte anlaştığı yeni kulübüyle dün resmi sözleşme imzaladı.
VE FIRTINA STARTI VERDi
Şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor 2021- 22 sezonunun startını dün verdi. Bordo-Mavililer yeni sezonu ilk idmanını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdi. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını 28 Haziran-1 Temmuz arasında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürecek. İstanbul'da yapılacak 2. etap ve 3. etap çalışmaları ise 4 Temmuz- 28 Temmuz arasında Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.