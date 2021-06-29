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    Milwaukee seride 2-1 önde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    NBA'de Atlanta Hawks'ı 113-102 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisinde 2-1 öne geçti. Giannis Antetokounmpo da 33 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

    Milwaukee seride 2-1 önde

    NBA'de Atlanta Hawks'ı 113-102 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisinde 2-1 öne geçti. Giannis Antetokounmpo da 33 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

    HARUN İMZAYI ATTI
    Kasımpaşa    , Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Harun Tekin'i kadrosuna kattı. Tecrübeli kaleci, prensipte anlaştığı yeni kulübüyle dün resmi sözleşme imzaladı.

    VE FIRTINA STARTI VERDi
    Şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor 2021- 22 sezonunun startını dün verdi. Bordo-Mavililer yeni sezonu ilk idmanını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdi. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını 28 Haziran-1 Temmuz arasında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürecek. İstanbul'da yapılacak 2. etap ve 3. etap çalışmaları ise 4 Temmuz- 28 Temmuz arasında Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

        KOMŞU'DAN FLAŞ İDDİA
        Yunan basını, Trabzonspor'un Bruma'yı istediğini öne sürdü. Gazetelere göre Bordo-Mavililer, Olympiakos'un eski yıldızıyla masaya oturdu.

        BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIM!
        Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş'la anlaştığını açıkladı. Genç yıldız, "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi oldu. Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Menajerim yönetiyor, yüzde 100 bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı" dedi.

        KULÜPTEN UEFA AÇIKLAMASI
        Resmi siteden yapılan açıklamada, "30 Haziran'a kadar gereken ödemeler yapılmazsa UEFA gelirlerinin yüzde 15'ine el konulacak" denildi.

            KARTAL'IN GÖZÜ WESLEY HOEDT'TE
            Stoper             arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Southampton ile sözleşmesi sona eren Wesley Hoedt'e teklif yaptığı iddia edildi. 27 yaşında, 1.88 boyundaki stoper daha önce 6 kez Hollanda Milli Takım formasını sırtına geçirdi. Temaslar devam ediyor.

            BU KEZ FARKLI OLACAK
            2. kez başkan seçilen Ali Koç mazbatısını Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün elinden aldı. Ali Koç, "İnşallah bu dönem çok daha farklı olacak. Çok daha güzel şeyleri konuşacağımız, Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde bulunacağı bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum" dedi.

            ADEM LJAJIC'İ TORiNO İSTEDİ
            Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Kartal'ın yollarını ayırmayı planladığı yıldız oyuncu Adem Ljajic, Seria A'ya geri dönebilir. Ljajic'i Torino'nun kadrosuna katmak istediği öğrenildi. En büyük sorun oyuncunun bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro'luk yıllık ücreti.

                ÇEYREK FİNALE FRANSIZ KALDILAR
                Son 16 turunda Fransa-İsviçre maçı, nefesleri kesti. İsviçre 1-0 öne geçti. Ardından penaltıyı gole çeviremedi. Atağa kalkan Horozlar, 3 gol atıp durumu 3-1'e getirdi. Yılmayan İsviçre, skoru 3-3 yapıp maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmalarda eşitlik bozulmazken, İsviçre penaltı atışlarını 5-4 kazanıp çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

                EURO 2020'DE ERKEN FİNAL!
                EURO 2020'de bugün erken final oynanacak. İngiltere ve Almanya son 16 turunda karşı karşıya gelecek. İngiltere'deki Wembley Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da start alacak. Futbolseverler zorlu maçı TRT 1 ekranlarından izleyecek. Günün son maçında ise İsveç ve Ukrayna kapışacak. Maç saat 22.00'de başlayacak.

                CİMBOM REKOR KIRDI!
                G.Saray, youtube izlenme rekoru kırdı... Galatasaray-Dinamo Bükreş hazırlık maçını, tam 316.000 kişi YouTube kanalından takip etti.

                    BREZİLYA İLE EKVADOR 1-1 BERABERE KALDI
                    Copa America B Grubu'ndaki son maçlarda Brezilya ile Ekvador 1-1 berabere kalırken Peru, Venezuela'yı 1-0 yendi... Brezilya, Eder Militao'nun golüyle öne geçti. Ekvador, Angel Mena ile beraberlik golünü buldu. Brezilya, Peru, Kolombiya ve Ekvador, B Grubu'ndan çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

                    KARADAĞ MAÇI VODAFONE PARK'TA
                    A MİLLİ Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası grup eleme maçında stat değişikliği yapıldı. TFF değişikliği şu metinle duyurdu: Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Maç 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak.

                    MUHAMMET DEMİR'İ İSTİYORUZ AMA!..
                    Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Akınal, "Muhammet Demir gelirse alacağız ama Başakşehir'in istediği 1 milyon 250 bin Euro'yu veremeyiz. 30 yaşındaki oyuncu için bu bonservis verilmez. Anlaşırsak kadromuza katmak istiyoruz" diye konuştu.

                        CAMERON PUERTAS'A YAKIN TAKİP
                        Galatasaray için İsviçre'den transfer iddiası.. Sarı-Kırmızılı Yönetim İsviçre ligi takımlarından Lausanne'de forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Cameron Puertas için nabız yokluyor. Oyuncu kendisine gelen 'Türkiye'ye ne zaman geliyorsun' yorumunu beğendi. Oyuncunun Türk arkadaşları da bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, Cameron Puertas için Lausanne'e kiralama+zorunlu satın alma opsiyonu önerdi.

                        MOHAMED PSV MAÇINDA SAHADA
                        G.Saray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, D.Bükreş ile oynanan hazırlık maçının başlarında sakatlanarak oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı ve 21 Temmuz'daki PSV maçında oynayacağı öğrenildi.

                        İNGİLİZLER STRESLİ ALMANYA KAZANIR!
                        Eski Alman futbolcu Stefan Effenberg, "İngilizler turnuvada henüz etki gösteremedi" dedi. Effenberg, "Eminim maçı kazanacağız. Baskı İngiltere'nin üzerinde. Evlerinde oynayacaklar ve genç takımları var. Kupayı kazanmayı bekliyorlar" ifadelerini kullandı. Almanya ikinci tura 4 puanla yükselmişti.

                            HOCAMIZI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ
                            Ali Koç'un "Yeni hocayı pazartesi açıklayacağız" sözüne rağmen düğüm dün de çözülemedi. Dün akşam kulüpten, "Teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklaması geldi.

                            İŞTE CENGİZ'İN YENİ ADRESİ
                            İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oluyor. Fransız basınına göre Marsilya, milli futbolcunun kiralanması konusunda Roma ile anlaşma sağladı... Eğer İmzalar atılırsa sözleşmede 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da bulunacağı ifade ediliyor.
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                            Haberler Spor Milwaukee seride 2-1 önde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)