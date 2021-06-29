Milwaukee seride 2-1 önde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BU KEZ FARKLI OLACAK

2. kez başkan seçilen Ali Koç mazbatısını Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün elinden aldı. Ali Koç, "İnşallah bu dönem çok daha farklı olacak. Çok daha güzel şeyleri konuşacağımız, Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde bulunacağı bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum" dedi.