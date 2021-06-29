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    Çaykur Rizespor’un yeni Başkanı Tahir Kıran: Trabzon ile kol kola maç izleyeceğiz

    Çaykur Rizespor teknik direktör Bülent Uygun’la üç yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıtklamalarda bulunan Başkan Tahir Kıran önemli açıklamalar yaptı. İşte Kıran’ın sözleri: “Geçmişte yaşanan bazı olaylar var ama hepimizin Trabzon ile akrabalığı var. Neyi paylaşamıyoruz? 3-5 futbolcunun yaptığı bir olayın senelerce ceremesini çekemeyiz.”

    Trabzon ile kol kola maç izleyeceğiz

    Çaykur Rizespor teknik direktör Bülent Uygun'la üç yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıtklamalarda bulunan Başkan Tahir Kıran önemli açıklamalar yaptı. İşte Kıran'ın sözleri:

    "Geçmişte yaşanan bazı olaylar var ama hepimizin Trabzon ile akrabalığı var. Neyi paylaşamıyoruz? 3-5 futbolcunun yaptığı bir olayın senelerce ceremesini çekemeyiz."

    ARTIK HEPİMİZ EL ELE VERMELİYİZ
    "Yaşandı bitti. Beni bu açıklamalarımdan dolayı çok eleştirenler olacaktır. Bu doğru değil. Doğrusu hepimizin el ele vermesi lazım. Ben Trabzonspor ile kol kola maç seyredeceğim. Bundan sonra kimseyle de küslük yaşamayacağız."

        ÇOK CİDDİ BİR POTANSİYEL VAR


        "Hedefimiz Karadeniz Birliğini kurmak. Herkesin birbirine destek gerekiyor. Burada çok ciddi bir potansiyel var. Ancak bunu kullanamıyoruz. Eğer Karadeniz Birliğini kurarsak bundan sonra bizim bileğimizi kimse bükemez."

        G.SARAY CAMİASINA MAL EDİLEMEZ


            "Felsefemde             kimse ile kavga etme yok. Kimseye düşman değilim. Fatih Terim ile ilgili sözüm şahsi bir diyalog. Galatasaray camiasına, Rizespor camiasına mal edilemez. Abdurrahim Albayrak aradı. Benim kişisel problemim yok."
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            Haberler Spor Çaykur Rizespor’un yeni Başkanı Tahir Kıran: Trabzon ile kol kola maç izleyeceğiz