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    Novak&Sinan Göztepe’ye! | Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen isimlerden Sinan Gümüş ve Filip Novak'a Göztepe'nin talip olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz Fenerbahçe haberleri...

    Novak&Sinan Göztepe’ye!
    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen isimlerden Sinan Gümüş ve Filip Novak'a Göztepe'nin talip olduğu öğrenildi. İzmir ekibinin bu hafta içinde Sarı- Lacivertli yöneticilerle bir araya gelmesi ve iki yıldızın transferi için şartları zorlayacağı öğrenildi.



    BELÖZOĞLU SARRI'NIN YANINA!
    Geçen     sezon F.Bahçe'de hem sportif direktör hem de teknik direktör olan Emre Belözoğlu'yla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan Sport Press 24'ün aktardığı haberde; Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin yardımcı olarak Belözoğlu'nu düşündüğü belirtildi.

    ÇİZME'DE KALACAK!
    F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezon Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc'ın İtalya'da kalması bekleniyor... Genoa'nın 26 yaşındaki Sloven orta saha oyuncusunu renklerine katmak için büyük uğraş verdiği öğrenildi. Zajc'ın F.Bahçe ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
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