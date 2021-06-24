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    Kenan Karaman, Kartal oluyor!

    Siyah-Beyazlılar bonservisi elinde olan Kenan Karaman'ı bitirmeye çok yakın. Milli Takım'la Euro 2020'de mücadele ettikten sonra şu anda tatil için İstanbul'da bulunan yıldız futbolcunun Beşiktaş'la her konuda anlaştığı belirlendi.

    Kenan Karaman, Kartal oluyor!

    Sergen Yalçın krizini çözdükten sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından ikinci bombayı da patlatıyor. Siyah-Beyazlılar bonservisi elinde olan Kenan Karaman'ı bitirmeye çok yakın.




    Milli Takım'la Euro 2020'de mücadele ettikten sonra şu anda tatil için İstanbul'da bulunan yıldız futbolcunun Beşiktaş'la her konuda anlaştığı belirlendi.



    İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Kenan'ın Şampiyonlar Ligi faktötü nedeniyle tercihini Siyah-Beyazlılar'dan yana kullandığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun kısa süre içinde 3 yıllık imza atacağı ve 1 milyon Euro garanti ücret kazanacağı öğrenildi.

    Kenan, Sergen Yalçın'ın çok istediği isimlerden birisiydi.

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