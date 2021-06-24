Kenan Karaman, Kartal oluyor!





İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Kenan'ın Şampiyonlar Ligi faktötü nedeniyle tercihini Siyah-Beyazlılar'dan yana kullandığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun kısa süre içinde 3 yıllık imza atacağı ve 1 milyon Euro garanti ücret kazanacağı öğrenildi.



Kenan, Sergen Yalçın'ın çok istediği isimlerden birisiydi.



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