Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yönetimi için teklif bekliyor

    'da transfer teklifi beklenen oyunculardan olan Samedo için bazı menajerlerin kulübe ulaştığı ortaya çıktı. Menajerlerin yönetime deneyimli forvet için "5 milyon Euro bonservis teklifi getirebiliriz" sözü verdiği öğrenilirken yönetim gelecek olan teklifleri beklemeye başladı.

    Djaniny için teklif bekliyor

    Trabzonspor'da transfer teklifi beklenen oyunculardan olan Samedo için bazı menajerlerin kulübe ulaştığı ortaya çıktı. Menajerlerin yönetime deneyimli forvet için "5 milyon Euro bonservis teklifi getirebiliriz" sözü verdiği öğrenilirken yönetim gelecek olan teklifleri beklemeye başladı. Menajerlerin ara kulüplerinden Djaniny'ye büyük ilgi olduğunu 'a bildirdiği kaydedildi. Özellikle takımlarının ilgi gösterdiği Djaniny için yönetim kurulunun, "Gelen teklifleri değerlendirelim" görüşünde olduğu da öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Çavuşoğlu NATO'yu eleştirdi
    Haberler Spor Trabzonspor Yönetimi Djaniny için teklif bekliyor