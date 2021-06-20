Trabzonspor'da transfer teklifi beklenen oyunculardan olan Djaniny Samedo için bazı menajerlerin kulübe ulaştığı ortaya çıktı. Menajerlerin yönetime deneyimli forvet için "5 milyon Euro bonservis teklifi getirebiliriz" sözü verdiği öğrenilirken yönetim gelecek olan teklifleri beklemeye başladı. Menajerlerin ara kulüplerinden Djaniny'ye büyük ilgi olduğunu Trabzonspor'a bildirdiği kaydedildi. Özellikle Arap lig takımlarının ilgi gösterdiği Djaniny için yönetim kurulunun, "Gelen teklifleri değerlendirelim" görüşünde olduğu da öğrenildi.