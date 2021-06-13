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    Muhsine Gezer’den Polonya’da altın madalya | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, özel sporcu Muhsine Gezer, 800 metrede dünya şampiyonu oldu. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Muhsine Gezer’den Polonya’da altın madalya
    VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, özel sporcu Muhsine Gezer, 800 metrede dünya şampiyonu oldu. Gezer, Türkiye'ye bu kategoride ilk altın madalyayı kazandırdı. , 100 metrede gümüş ve uzun atlamada bronz, ise çekiç atmada bronz madalya elde etti.



    MOYES İLE UZATTI
    İNGİLTERE Premier Lig ekibi West Ham United, teknik direktör David Moyes ile yeni sözleşme imzaladı. West Ham, Moyes'un sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. İskoç teknik adam yönetimindeki West Ham, geçen sezon 6. sırada bitirdi.

    SİVASSPOR VE ANTALYA EDER İÇİN SAVAŞIYOR!
    EURO 2016'da Portekiz'e şampiyonluğu getiren golü atan Eder'e, Antalyaspor ve Sivasspor talip. Sivasspor transferde bir adım önde… 33 yaşındaki golcünün Lokomotiv Moskova'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eder'in ismi daha önce de Türk kulüpleriyle anıldı.



    GÖZTEPE'NİN HEDEFİ TRABZONLU OYUNCULARDA
    TRANSFER çalışmalarını sürdüren Göztepe, gözünü Trabzonspor'a çevirdi. Bordo-Mavililer'den ayrılan Majid Hosseini ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen ve Fousseini Diabate için harekete geçti.



    STOPERE 33'LÜK SAMBACI ERİC BOTTEGHİN GELİYOR
    Transferin hızlı takımı Atakaş Hatayspor arayışlarını sürdürüyor. Şu ana kadar 5'i yerli 6 futbolcuyu renklerine bağlayan Hatayspor'un gündeminde Brezilyalı stoper Eric Botteghin var. 33 yaşındaki Sambacı'nın Feyenoord ile sözleşmesi bitiyor.

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    SSK emeklisine 2.605 TL maaş
    Haberler Spor Muhsine Gezer’den Polonya’da altın madalya | Yurttan ve dünyadan spor gündemi