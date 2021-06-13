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    Caulker savaşını kazandı

    Caulker, lı yöneticilere ile anlaştığını söyledi. Sözleşmesi 3 yıllık olacak. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon ile 37 maça çıkarken, 4 gol atıp, 2 de asist yapmayı başarmıştı.

    Caulker savaşını Fenerbahçe kazandı
    Teknik direktör meselesine henüz çözüm bulamayan , önemli bir transfere nokta koymanın eşiğine geldi. yarışını Fenerbahçe'nin kazandığı ifade ediliyor. ile sözleşmesi sona eren İngiliz stopere ilk olarak yönetimi teklif götürmüştü. Fenerbahçe de sonrasında devreye girmiş teklifini sunmuştu. Şu anda tatilde olan Caulker, Beşiktaşlı yöneticilere Fenerbahçe ile anlaştığını belirterek, teklifi reddetti. Sarı lacivertlilerin Steven Caulker ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi. Fenerbahçe, geçen yaz transfer döneminde de İngiliz stoperi istemiş ancak bonservis konusunda ekibiyle anlaşamamıştı. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Alanyaspor ile 37 maça çıkarken, 4 gol atıp, 2 de asist yapmayı başarmıştı.
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