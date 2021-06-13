Caulker savaşını Fenerbahçe kazandı

Teknik direktör meselesine henüz çözüm bulamayan Fenerbahçe, önemli bir transfere nokta koymanın eşiğine geldi. Steven Caulker yarışını Fenerbahçe'nin kazandığı ifade ediliyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren İngiliz stopere ilk olarak Beşiktaş yönetimi teklif götürmüştü. Fenerbahçe de sonrasında devreye girmiş teklifini sunmuştu. Şu anda tatilde olan Caulker, Beşiktaşlı yöneticilere Fenerbahçe ile anlaştığını belirterek, teklifi reddetti. Sarı lacivertlilerin Steven Caulker ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi. Fenerbahçe, geçen yaz transfer döneminde de İngiliz stoperi istemiş ancak bonservis konusunda Akdeniz ekibiyle anlaşamamıştı. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Alanyaspor ile 37 maça çıkarken, 4 gol atıp, 2 de asist yapmayı başarmıştı.
- Spor
- 13.06.2021 Gazete