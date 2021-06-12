Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, "Transfer sürecine başlamak için Leipzig'in kararını bekliyoruz" açıklamasını yaptığı Sörloth ile ilgili Alman basını, oyuncunun kiralık olarak gönderileceğini yazdı. Bordo-mavili kulübün bu aşamada resmen devreye girmesi bekleniyor. Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu'nun hamle yapmak için yönetim kurulu içerisinde de bütçe konusunda bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu arada Leipzig'in kararının netleşmesinden sonra yönetimin önce oyuncu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.



