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    yönetimi harekete geçiyor: basını, Sörloth'un kiralanacağını yazdı

    Başkanı 'nun, "Transfer sürecine başlamak için 'in kararını bekliyoruz" açıklamasını yaptığı Sörloth ile ilgili basını, oyuncunun kiralık olarak gönderileceğini yazdı. Bordo-mavili kulübün bu aşamada resmen devreye girmesi bekleniyor.

    Tüm gözler Sörloth'ta

    Trabzonspor Başkanı 'nun, "Transfer sürecine başlamak için 'in kararını bekliyoruz" açıklamasını yaptığı Sörloth ile ilgili basını, oyuncunun kiralık olarak gönderileceğini yazdı. Bordo-mavili kulübün bu aşamada resmen devreye girmesi bekleniyor. 'da Başkan Ağaoğlu'nun hamle yapmak için yönetim kurulu içerisinde de bütçe konusunda bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu arada Leipzig'in kararının netleşmesinden sonra yönetimin önce oyuncu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.


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    Haberler Spor Trabzonspor yönetimi harekete geçiyor: Alman basını, Sörloth'un kiralanacağını yazdı