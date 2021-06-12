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    • Spor
    • 12.06.2021 17:09
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    • 12.06.2021 17:23
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    SON DAKİKA: 'ın eleştirildiği bir tweeti beğendi

    Son dakika haberleri... 'in kadrosuna dahil etmediği , dün akşam oynanan ve 'nin 3-0 mağlup olduğu maç sonrası Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Erkin, dün akşamki maçta sol bek oynayan 'ın eleştirildiği kendisinin ise övüldüğü bir tweeti beğendi.

    Caner Umut Meraş'ın eleştirildiği tweeti beğendi

    Türkiye, dün akşam oynanan UEFA EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmada yenilen 2 golde ise Umut Meraş eleştiri oklarının hedefin oldu.

    Daha önce A Milli Futbol Takımı'na çağırılan ancak EURO 2020 kadrosunda kendisine yer bulamayan Caner Erkin ise dün akşam sosyal medyada yaptığıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti.

    UMUT MERAŞ'IN ELEŞTİRİLDİĞİ TWEETİ BEĞENDİ
    Twitter hesabından, "Umut Meraş, Caner Erkin'in ayakkabılarını taşır" paylaşımını beğenen Caner Erkin, sosyal medyada bir anda en çok konuşulan isimlerden oldu.

    PERFORMANSI TARTIŞILDI
    Domenico Berardi ve Florenzi karşısında istenen performansı sergileyemeyen Umut Meraş eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

    LETONYA MAÇI SONRASI ALINMADI
    A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri üçüncü maçında oynadığı Letonya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Caner Erkin'in performansı çok tartışılmıştı.

        Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya ile 3-3 berabere kalınmasının ardından Caner'in performansı eleştirilmişti. Şenol Güneş, EURO 2020 kadrosunda sol bek için Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz'a yer verirken Caner Erkin'i almamıştı.
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        Caner Umut Meraş'ın eleştirildiği tweeti beğendi
        Haberler Spor SON DAKİKA: Caner Erkin Umut Meraş'ın eleştirildiği bir tweeti beğendi