Türkiye, dün akşam oynanan UEFA EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmada yenilen 2 golde ise Umut Meraş eleştiri oklarının hedefin oldu.

Daha önce A Milli Futbol Takımı'na çağırılan ancak EURO 2020 kadrosunda kendisine yer bulamayan Caner Erkin ise dün akşam sosyal medyada yaptığıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti.

UMUT MERAŞ'IN ELEŞTİRİLDİĞİ TWEETİ BEĞENDİ

Twitter hesabından, "Umut Meraş, Caner Erkin'in ayakkabılarını taşır" paylaşımını beğenen Caner Erkin, sosyal medyada bir anda en çok konuşulan isimlerden oldu.