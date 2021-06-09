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    Ghezzal’le ilk temas olumsuz

    Beşiktaş yönetimi ile arasında yapılan ilk görüşmede maddi konularda anlaşma sağlanamadı. Taraflar, transfer için yeniden bir araya gelecek.

    Ghezzal’le ilk temas olumsuz
    Beşiktaş yönetimi dün şampiyonlukta büyük payı olan ile masaya oturdu. Bonservisi 'de olan olan Cezayirli kanat oyuncusu, Siyah-Beyazlılar'ın önerdiği yıllık ücreti kabul etmedi. Taraflar, transfer için yeniden bir araya gelecek.



    GENÇ RIDVAN'A İZİN ÇIKMADI
    Stutgart ve Hoffenheim Rıdvan Yılmaz'a talip olmuş, Başkanı 19 yaşındaki sol bek için kapıyı 5 milyon Euro'dan açmıştı. Alman kulüplerinin teklifi 3 milyon Euro'yu geçmeyince Rıdvan'a Bundesliga izni çıkmadı. Teknik Direktör da Rıdvan Yılmaz'ın en az 2 sezon daha takımda kalmasından yanaydı.






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