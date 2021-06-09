Ghezzal’le ilk temas olumsuz

Beşiktaş yönetimi dün şampiyonlukta büyük payı olan Rachid Ghezzal ile masaya oturdu. Bonservisi Leicester City'de olan olan Cezayirli kanat oyuncusu, Siyah-Beyazlılar'ın önerdiği yıllık ücreti kabul etmedi. Taraflar, transfer için yeniden bir araya gelecek.
GENÇ RIDVAN'A İZİN ÇIKMADI
Stutgart ve Hoffenheim Rıdvan Yılmaz'a talip olmuş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi 19 yaşındaki sol bek için kapıyı 5 milyon Euro'dan açmıştı. Alman kulüplerinin teklifi 3 milyon Euro'yu geçmeyince Rıdvan'a Bundesliga izni çıkmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın da Rıdvan Yılmaz'ın en az 2 sezon daha takımda kalmasından yanaydı.
GENÇ RIDVAN'A İZİN ÇIKMADI
Stutgart ve Hoffenheim Rıdvan Yılmaz'a talip olmuş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi 19 yaşındaki sol bek için kapıyı 5 milyon Euro'dan açmıştı. Alman kulüplerinin teklifi 3 milyon Euro'yu geçmeyince Rıdvan'a Bundesliga izni çıkmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın da Rıdvan Yılmaz'ın en az 2 sezon daha takımda kalmasından yanaydı.