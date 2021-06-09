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    'ye gol makinesi! için resmi teklif yapıldı

    , ’ın Sırp golcüsü ’e yıllık 3 milyon Euro maaş teklif etti. Sarı-Lacivertliler kulübü Fulham'a da 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu önerdi.

    Mitrovic’e 3 milyon €

    Fenerbahçe, transfer çalışmalarını iyice hızlandırmış durumda. Teknik direktör adaylarından Rafael Benitez'in alınmasını istediği iddia edilen Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic için ilk resmi adım atıldı. Hem Mitrovic'e hem de İngiliz kulübüne cazip bir teklifle gidildi.



    BONUSLAR HARİÇ 3 MİLYON EURO
    Sarı-lacivertli kurmaylar Mitrovic'e yıllık 3 milyon Euro net maaş teklif etti. Sırp golcünün maaşı bonuslarla birlikte daha da artacak. Mitrovic bu teklife son derece sıcak baktı.



    FULHAM TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK
    Fulham'a ise 1 yıllık kiralamanın ardından 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifinde bulundu. Fulham bu teklifi düşünmek için süre istedi. Karar 1 hafta içinde netleşecek.



        PİYASA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK
        26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Aleksandar Mitrovic, Sırp futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcü konumunda. Mitrovic'in güncel piyasa değeri de 16 milyon Euro civarında.



        64 kez Sırbistan Milli Takım forması giyen Mitrovic, bu maçlarda 41 kez fileleri sarstı. Tam gol makinesi.
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