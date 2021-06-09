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    ve Tokyo vizesi aldı

    2020 Olimpiyat Oyunları Kota müsabakalarında boksta altın madayal kazanan ve Tokyo vizesi aldı. İşte tüm detaylar...

    Olimpiyat Buse’si
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda ve altın madalya kazandı. 51 kilo final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, İngiliz rakibi Charley-Sian Davison'u mağlup ederek altın madalya kazandı.

    69 kilo final müsabakasında Busenaz Sürmeneli, Alman rakibi Nadine Apetz'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 52 kiloda Batuhan Çiftçi ve 60 kiloda Esra Yıldız turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. 4 sporcumuz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi aldı.



    BUSE NAZ ÇAKIROĞLU

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