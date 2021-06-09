Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    basını duyurdu! ’in önünde iki seçenek var: Ya ya

    ’in ya ülkesine dönüp formasını giyeceğini ya da ’da kalıp ’ye gideceğini öne süren basını heyecan yarattı.

    Ya Flamengo ya Fenerbahçe

    Stoper transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe'de David Luiz heyecanı yaşanıyor. Brezilya basını, Arsenal'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcunun ya Brezilya'ya döneceğini ya da Avrupa'da kalarak Fenerbahçe formasını giyeceğini öne sürdü.



    BİRÇOK TEKLİF GELDİ AMA...
    Haberde David Luiz'in şu an karar aşamasında olduğunu belirtildi ve "Birçok teklif var ama onun isteklerini şu ana kadar sadece Flamengo ve Fenerbahçe karşıladı" denildi.



    ÜLKESİNE GERİ DÖNEBİLİR
    Brezilyalı stoperin ülkesine dönmeyi ciddi şekilde düşündüğü ifade edilirken, "Ancak Avrupa'da kariyerini devam ettirme konusunda da oldukça istekli" yorumu yapıldı.



        2 YIL İÇİN 5 MİLYON EURO
        Attila Szalai'nin yerine tecrübeli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin David Luiz'e 2 yıllık sözleşme ve toplam 5 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtiliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan'dan talimat: Meclis kapanmadan çıkarın!
        Haberler Spor Brezilya basını duyurdu! David Luiz’in önünde iki seçenek var: Ya Flamengo ya Fenerbahçe