İSVİÇRE'DE XHAKA VE SHAQİRİ ÖNE ÇIKIYOR

Bir dönem Samsunspor'da görev alan Vladimir Petkovic'in yönetimindeki İsviçre, elemelerde D Grubu'nu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider bitirerek finallere geldi.

Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez mücadele edecek kırmızı-beyazlı ekibin kadrosunda, Arsenal'da forma giyen Granit Xhaka ile Liverpoollu Xherdan Shaqiri göze çarpıyor.

Türkiye gibi ilk kez 1996'da finallere katılmaya hak kazanan İsviçre, en iyi derecesini elde ettiği 2016'daki organizasyonda son 16 turunda Polonya'ya elenmişti.