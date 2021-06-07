Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın Hatay'ı 7-0 yendikleri maç öncesi Aboubakar'ın Jean Claude Billong ile konuşma yaptığı ve Kamerunlu oyuncunun bilinçli olarak kötü oynadığı şeklindeki iddialarına cevap verdi. Çebi, "Bana göre külliyen yalan. Müracaat edip, iddia eden kulüp seçimin arefesinde. Averajla şampiyonluk kaybetmiş. Canları yanmış. Kendi kendilerini nasıl tedavi edeceklerse bir yol bulmuşlar. Eğer kendilerini rahatlatıyorsa devam etsinler. Bizim için hiçbir kıymeti yoktur. Bizim şampiyonluklarımız tertemizdir" dedi.