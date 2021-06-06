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    • 06.06.2021 20:05
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    Gençlik ve Spor Bakanı 'ndan paralimpik milli atletlere tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı , 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, "6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya ile şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımızı kutluyorum. Milli sporcularımızın madalya kürsüsünde yer almasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

    AA
    Kasapoğlu'ndan paralimpik milli atletlere tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı , 'nda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

    Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "'nın kentinde düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız çeşitli kategorilerde elde ettikleri madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattı. 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya ile şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımızı kutluyorum. Milli sporcularımızın madalya kürsüsünde yer almasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

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