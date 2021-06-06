Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız çeşitli kategorilerde elde ettikleri madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattı. 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya ile şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımızı kutluyorum. Milli sporcularımızın madalya kürsüsünde yer almasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."



