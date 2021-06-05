Galatasaray Kulübü'nde adaylığını açıklayan Işın Çelebi, Pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine katılmayacak. Adaylıktan çekildiğini açıklayan Çelebi, "Pazartesi günü yapılacak renk seçimine katılmıyorum ve adaylıktan çekiliyorum. Hiçbir adayı doğru bulmuyorum ve desteklemiyorum" ifadelerini kullandı.

IŞIN ÇELEBİ SEÇİME GİRMEYECEK

Hiçbir adayı desteklemediğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek. Galatasaray'da, 19 Haziran'da 5 başkan adayı ile seçim yarışı yaşanacak.

MEVCUT BAŞKAN ADAYLARI

Galatasaray'da şu anda adaylar arasında Yiğit Şardan, Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir bulunuyor.