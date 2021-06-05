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    • Spor
    • 05.06.2021 13:20
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    • 05.06.2021 13:24
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    SON DAKİKA: 'da başkan adaylığından çekildi

    Son dakika haberleri... 'da , başkan adaylığından çekildi. Hiçbir adayı desteklemeyeceğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek.

    Galatasaray'da bir isim başkan adaylığından çekildi

    Kulübü'nde adaylığını açıklayan , Pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine katılmayacak. Adaylıktan çekildiğini açıklayan Çelebi, "Pazartesi günü yapılacak renk seçimine katılmıyorum ve adaylıktan çekiliyorum. Hiçbir adayı doğru bulmuyorum ve desteklemiyorum" ifadelerini kullandı.

    IŞIN ÇELEBİ SEÇİME GİRMEYECEK
    Hiçbir adayı desteklemediğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek. Galatasaray'da, 19 Haziran'da 5 başkan adayı ile seçim yarışı yaşanacak.

    MEVCUT BAŞKAN ADAYLARI
    Galatasaray'da şu anda adaylar arasında Yiğit Şardan, Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir bulunuyor.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Galatasaray'da Işın Çelebi başkan adaylığından çekildi