Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
4 Eylül Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Kulübümüzün önemli başarılara taşıyan Rıza hocamızla 1 yıllık daha sözleşme imzalıyoruz. Geçtiğimiz sezon yapılan imza töreninde kaç yıllık sözleşme olduğu sorulduğunda biz, '1'er yıl devam ediyoruz ama uzun yıllar devam etmeyi arzu ediyoruz' demiştik. Yine 1 yıllık ama uzun vadeli olacağını düşündüğümüz kontratımıza imza atıyoruz." diye konuştu.
Otyakmaz, bundan sonra yoğun bir transfer çalışmasına başlayacaklarını belirterek, "İhtiyaç olan yerlere transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Her ne kadar imzaları atmasak da hocam ve ekibimiz 1 haftadır İstanbul'daki ofisimizde transfer çalışmalarına devam ediyordu. İnşallah ortaya çıkacak listeyle biz de elimizden gelen fedakarlığı yaparak arzu ettiğimiz başarıları getirecek, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Hocama teşekkür ediyorum. Transfer görüşmelerinde elinden gelen fedakarlığı yaptı. Artık çalışma ve transfer zamanı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme zamanı. Tekrar hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Çalımbay ise memleketi Sivas'ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Futbolu, doğup büyüdüğü Sivas'ta sevdiğini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti: