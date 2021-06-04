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    'de zirvesi! Pazarlıklar sürüyor...

    , başarılı teknik adamın menajeri ile görüştü ve sözleşme şartlarını Başkan ’a iletti. Pazarlıklar olumlu bir şekilde sürüyor.

    Fonseca zirvesi

    Teknik direktör arayışlarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik var. Birçok ismi gündemine alan Sarı-Lacivertliler, listenin ilk sırasında bulunan Paulo Fonseca ile temaslara hız verdi. Portekizli hoca konusunda menajer Batur Altıparmak'a yetki verildi.



    FENERBAHÇE ADINA GÖRÜŞÜYOR
    Alınan bilgilere göre Batur Altıparmak, Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüştü. Altıparmak'ın Portekizli hocanın sözleşme şartlarını öğrenip Başkan Ali Koç'a ilettiği öğrenildi.

    ACELE KARAR VERİLMEYECEK
    Foncesa'nın maaş ve sözleşme süresiyle ilgili taleplerinin Fenerbahçe tarafından olumlu karşılandığı öğrenildi. Ancak Ali Koç, teknik adam konusunda acele karar vermek istemiyor.



    DİĞER İSİMLERLE DE KONUŞULACAK
    Listede bulunan Sergio Conceicao ve Ralf Rangnick'le de önümüzdeki günlerde görüşme yapılması planlanıyor. Ardından tüm isimler masaya yatırılacak ve yeni teknik adam belirlenecek.



        İSPANYA'DAN SCHUSTER İDDİASI
        Marca gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bernd Schuster'i takımın başına getirmeyi düşünüyor. 61 yaşındaki teknik adam son olarak Çin'de DL Yifang'da görev almıştı. 2.5 yıldır boşta olan Schuster, 2007-2008 sezonunda Real Madrid'in hocasıydı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Paulo Fonseca zirvesi! Pazarlıklar sürüyor...