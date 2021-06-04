Teknik direktör arayışlarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik var. Birçok ismi gündemine alan Sarı-Lacivertliler, listenin ilk sırasında bulunan Paulo Fonseca ile temaslara hız verdi. Portekizli hoca konusunda menajer Batur Altıparmak'a yetki verildi.
FENERBAHÇE ADINA GÖRÜŞÜYOR
Alınan bilgilere göre Batur Altıparmak, Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüştü. Altıparmak'ın Portekizli hocanın sözleşme şartlarını öğrenip Başkan Ali Koç'a ilettiği öğrenildi.
ACELE KARAR VERİLMEYECEK
Foncesa'nın maaş ve sözleşme süresiyle ilgili taleplerinin Fenerbahçe tarafından olumlu karşılandığı öğrenildi. Ancak Ali Koç, teknik adam konusunda acele karar vermek istemiyor.
DİĞER İSİMLERLE DE KONUŞULACAK
Listede bulunan Sergio Conceicao ve Ralf Rangnick'le de önümüzdeki günlerde görüşme yapılması planlanıyor. Ardından tüm isimler masaya yatırılacak ve yeni teknik adam belirlenecek.