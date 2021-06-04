



FENERBAHÇE ADINA GÖRÜŞÜYOR

Alınan bilgilere göre Batur Altıparmak, Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüştü. Altıparmak'ın Portekizli hocanın sözleşme şartlarını öğrenip Başkan Ali Koç'a ilettiği öğrenildi.



ACELE KARAR VERİLMEYECEK

Foncesa'nın maaş ve sözleşme süresiyle ilgili taleplerinin Fenerbahçe tarafından olumlu karşılandığı öğrenildi. Ancak Ali Koç, teknik adam konusunda acele karar vermek istemiyor.