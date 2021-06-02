Trabzonspor'da transfer çalışmaları ağırlıklı olarak Alexander Sörloth ve Marek Hamsik ile yapılan görüşmelere odaklandı. Bordo-mavili takımda bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth için transfer görüşmelerini sürdürürken, teknik direktör Abdullah Avcı'yı da bilgilendirdi. Abdullah Avcı'nın Alexander Sörloth ile ilgili bilgiler alırken, transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu öğrenmesi üzerine, "Bu transfer için beklemeye hazırım. Hatta ekonomik olarak bizi zorlayacaksa Sörloth'un gelmesi durumunda sağ kanat transferinden vazgeçmeye de hazırım" dediği öğrenildi.
- Spor
- 02.06.2021 Gazete