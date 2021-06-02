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    , Sörloth için fedekarlık yapacak

    'da transfer çalışmaları ağırlıklı olarak ve ile yapılan görüşmelere odaklandı. Bordo-mavili takımda bizzat Başkan , Sörloth için transfer görüşmelerini sürdürürken, teknik direktör 'yı da bilgilendirdi.

    Varsa yoksa Sörloth
    Trabzonspor'da transfer çalışmaları ağırlıklı olarak ve ile yapılan görüşmelere odaklandı. Bordo-mavili takımda bizzat Başkan , Sörloth için transfer görüşmelerini sürdürürken, teknik direktör 'yı da bilgilendirdi. Abdullah Avcı'nın Alexander Sörloth ile ilgili bilgiler alırken, transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu öğrenmesi üzerine, "Bu transfer için beklemeye hazırım. Hatta ekonomik olarak bizi zorlayacaksa Sörloth'un gelmesi durumunda transferinden vazgeçmeye de hazırım" dediği öğrenildi.
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    Haberler Spor Abdullah Avcı, Sörloth için fedekarlık yapacak