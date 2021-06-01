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    • 01.06.2021 22:40
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    'in 'ye transferi konuşuluyordu: Vedat Muriç milli takımda tam 4 gol birden attı

    'in bitmesiyle beraber takımlar adeta yeni transferler için yarışıyor. Şampiyonluk yarışını üçüncü sırada bitiren de radikal kararlar alarak transfer politikası yürütecek. Gol üretme sıkıntısı yaşayan ler eski yıldızı 'i yeniden gündemine almıştı. Vedat Muriç'in eşi de Instagram'dan imalı bir paylaşım yaparak taraftarlara mesaj göndermişti. Vedat Muriç milli takımda 'ya tam 4 gol birden atarak ben buradayım mesajı verdi.

    Vedat Muriç taraftarları ateşledi

    Süper Lig'in bitmesiyle beraber takımlar adeta yeni transferler için yarışıyor. Şampiyonluk yarışını üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe de radikal kararlar alarak transfer politikası yürütecek.

    Gol üretme sıkıntısı yaşayan Sarı Lacivertlililer eski yıldızı Vedat Muriç'i yeniden gündemine almıştı. Vedat Muriç'in eşi de Instagram'dan imalı bir paylaşım yaparak taraftarlara mesaj göndermişti. Vedat Muriç milli takımda San Marino'ya tam 4 gol birden atarak ben buradayım mesajı verdi.

    Fenerbahçe'nin 2019 yılında Galatasaray ile girdiği kıyasıya transfer yarışında, sarı-lacivertli formayı giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Fenerbahçe forması giydiği ilk sezonda beklentileri karşılamayı başarmıştı.

        Attığı gollerle hem teknik ekibi hem de taraftarı memnun eden Muriqi, o sezon 17 gol atarak sene sonunda Lazio'ya 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

        Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin gönderilmesinin ardından en büyük sorunu ise forvet bölgesinde yaşadı. 2020-2021 sezonu boyunca 20 oyuncudan fazla transfer yapan sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün yerini dolduramadı.

        SEZONU 2 GOLLE TAMAMLADI
        Fenerbahçe'nin yerini dolduramadığı Vedat Muriqi ise Lazio'da bekleneni veremedi. Lazio tarihinin en pahalı transferlerinden birisi olan Muriqi, sezonu sadece 2 golle tamamladı.

            VEDAT MURİÇ FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?
            27 yaşındaki golcünün eşi Edibe Muriqi, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta transfer ateşini yakmıştı.

            Edibe Muriqi, Lazio'da şans bulamayan Kosovalı futbolcuyu tekrar Fenerbahçe'de görmek isteyen taraftarlara şu sözlerle yanıt vermişti:

            "Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün "dileğimiz" gerçek olur. Teşekkürler."

            TAM 4 GOL BİRDEN
            Serie A'da sezonun sona ermesinin ardından Kosova Milli Takımı'yla çalışmalarını sürdüren Vedat Muriqi, Kosova'nın ilk hazırlık maçında adeta geceye damga vurdu.

                San Marino ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de başlayan Muriqi, 90 dakikaya 4 gol sığdırmayı başardı. 28, 45+1, 46, 76'ıncı dakikalarda attığı gollerle formunu tekrar bulan Muriqi, Kosova'nın tüm gollerini kaydetti.

                Kosova ile San Marino arasında oynanan hazırlık karşılaşması, 4-1 sona erdi.

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                Haberler Spor Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyordu: Vedat Muriç milli takımda tam 4 gol birden attı