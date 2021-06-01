Süper Lig'in bitmesiyle beraber takımlar adeta yeni transferler için yarışıyor. Şampiyonluk yarışını üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe de radikal kararlar alarak transfer politikası yürütecek.
Gol üretme sıkıntısı yaşayan Sarı Lacivertlililer eski yıldızı Vedat Muriç'i yeniden gündemine almıştı. Vedat Muriç'in eşi de Instagram'dan imalı bir paylaşım yaparak taraftarlara mesaj göndermişti. Vedat Muriç milli takımda San Marino'ya tam 4 gol birden atarak ben buradayım mesajı verdi.
Fenerbahçe'nin 2019 yılında Galatasaray ile girdiği kıyasıya transfer yarışında, sarı-lacivertli formayı giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Fenerbahçe forması giydiği ilk sezonda beklentileri karşılamayı başarmıştı.