Eyüp Yeşilyurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt kimdir?

Fenerbahçe siyasetinde değersizleştirme, karalama ve itibarsızlaştırma gibi eylem ve söylemlere izin vermeyen bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Fenerbahçe kongresine sorulması gereken konular hakkında bu yola başvurulmadan adım atılmasından, bunun yanında yönetenlerin karar vermesi, doğru bildikleri yoldan ilerlemeleri gereken konularda farklı kişi ve kişilerin etkisinin altında kalınmasından rahatsızız ve bunu değiştireceğiz.

Fenerbahçe'ye gerçek anlamda hizmet etmiş herhangi bir değerimize camia içinden gözüken çıkar odaklı toplulukların itibar suikastleri yapmasına izin vermeyecek kudrette bir yönetim olacağız. Kendi çıktığı yoldan sapmayan, fikirlerini yolda değiştirmeyen, kendi doğrularına inanan ve bu yolun sonunda da sonuç ne olursa olsun kongrenin karşısına geçip hesap verecek &güvenli ve güçlü bir yönetim olacağız.

Fenerbahçe'nin haklarını savunma konusunda ekranlarda esip gürleyen, süslü ve iddialı sloganlar sarfeden değil, arka planda iş bitiren, sonuç odaklı, vaadleri icraate döntiştürebilen güçlü bir yönetim olacağız. Kişisel ideallerini gerçekleştirmek isteyen değil, hangi konu olursa olsun mevcut konjonktüre uygun olarak Fenerbahçe'nin çıkarlarını koruyabilen bir yönetim olacağız.

Fenerbahçe'nin bütün ilişkilerinde ve eylemlerinde istikrarlı bir duruş ve Fenerbahçe'nin örf, adet ve geleneklerine uygun bir tavır dışındaki her şeyi reddediyoruz. Bu sebeple 2021 Yılı Fenerbahçe Spor kulübü seçimli olağan kongresinde başkanlığa adayız.