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    Şenol Can’la 1 yıl daha (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , teknik direktör Şenol Can’ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Genç teknik adamla 1 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi. Şenol Can geçtiğimiz sezon göreve gelmişti.

    Şenol Can’la 1 yıl daha

    Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Genç teknik adamla 1 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi. Şenol Can geçtiğimiz sezon göreve gelmişti.

    RAMOS KADRO DIŞINDA!
    İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, Avrupa Futbol Şampiyonası için 24 kişilik kadroyu açıklarken, Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos kadro dışında kaldı.

    FENER'E SÜPER SMAÇÖR
    F.Bahçe Opet, Rus smaçör Arina Fedorovtseva'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 17 yaşındaki Fedorovtseva, 2020 CEV 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 'En iyi smaçör' ödülünü almıştı.

        FİNALİN ADI KOCAELİ-SAKARYA
        2. Lig play-off finalinin adı belli oldu. Sakaryaspor ve Kocaelispor 28 Mayıs'ta TFF 1. Lig'e yükselmek için mücadele edecek. Günün ilk maçında Kocaelispor evinde 0-0 berabere kaldığı rakibi Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak finale yükseldi. Nefesleri kesen maçta İrfan Başaran'a Batuhan'ın iki golüyle yanıt veren ev sahibi ekip 2-1 öne geçti. Ancak 90'da kazanılan penaltıyı ağlara yollayan Mustafa, Kocaeli'ni finale taşıdı. Günün diğer maçında ise 0-0'ın rövanşında Sakaryaspor evinde Kırşehir Belediye'yi 5-1 mağlup edip Kocaeli'nin rakibi oldu. Finali getiren golleri Nuri (2), Burak, Hakan ve Berk kaydetti.

        HALiL AKBUNAR ASLAN'I SEÇECEK
        Beşıktaş ve Trabzonspor'un da talip olduğu Halil Akbunar, Fatih Terim takımın başında kalırsa Galatasaray'ı tercih etmek istiyor… Ancak Halil Akbunar'ın şartı kulübü Göztepe'nin bu transferden para kazanması… Tecrübeli futbolcu geçen sezon gösterdiği başarılı performansla milli takıma seçildi.

        ARDA TURAN SEÇİMİ 4 GÖZLE BEKLİYOR!
        Sarı-Kırmızlılar'da başkan Mustafa Cengiz ve başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, sözleşmesi biten yıldız futbolcu Arda Turan'la yola devam etmeyi düşünmüyor. Fatih Terim ise göreve devam ederse Arda'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasını isteyecek. Tecrübeli oyuncu sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu 1 maçla kaçırdı.

            ELMAS: ÖYLE BİR ANLAŞMA YAPTIK Kİ!
            G.Saray Başkan adaylarından Burak Elmas, "Ekibimi seçerken Galatasaray'ın en zor döneminin olduğunu söyledim. Çözmemiz gereken çok fazla sorun var. Sorunları biliyoruz" dedi. A Para'ya konuşan Elmas, "Stadın isim hakkı için uluslararası bir firmayla anlaşma yaptık. Türkiye'de daha önce böyle bir anlaşma yapılmadı" açıklamasını yaptı.

            FENERBAHÇE BEKO AVANTAJI KAPTI
            ING Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı 67-62 yenen Fenerbahçe Beko, seride 2-1 öne geçti. Kanarya yarın yine İzmir'de oynanacak maçı da kazanırsa finale yükselecek.

            TRABZONSPOR İKİ YILDIZINA KAVUŞUYOR
            Trabzonspor'un             daha önce anlaşmaya vardığı Bruno Peres ve Gervinho'yu alacak uçak bugün İtalya'ya gidecek ve akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek. Trabzon'a getirildikten sonra sağlık taramasından geçecek olan oyuncularla burada profesyonel sözleşme imzalanacak. Abdullah Avcı'nın transfer edilmesini istediği oyuncular arasında yer alan R.Betisli Cristian Tello için yeni bir görüşme planlanıyor. Oyuncunun menajeri Bordo-Mavili kulüple yeniden temasa geçti. Fırtına oyuncuya yeni bir teklif sunacak.

                KONFERANS LİGİ'NİN KUPASI TANITILDI
                UEFA, 2021-22 sezonunda ilk kez düzenlenecek Konferans Ligi'nin şampiyonluk kupasını tanıttı. 57,5 santimetre uzunluğundaki ve 11 kilo ağırlığındaki kupada, grup aşamasındaki katılımcı sayısını temsilen, tabandan tepeye kıvrılarak ulaşan 32 altıgen şerit bulunuyor. Konferans Ligi'nde maçlar perşembe oynanacak.

                RIZA ÇALIMBAY TAKIMINA PATDİCK ETOGA'YI İSTİYOR
                Sivasspor                 Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İstanbulspor'da forma giyen 28 yaşındaki defans Patrick Etoga Atchom'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Çalımbay Etoga'yı İstanbulspor-Altay play-off maçında canlı izlediği de ortaya çıktı. İstanbulspor'da forma giyen Patrick Etoga için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

                RED BULL CAMPUS CLUTCH'I BEDEL ÖDEYENLER KAZANDI
                Dünyada                 ilk kez gerçekleştirilen, üniversiteler arası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye kazananı belli oldu. Finale kalan DeSync ve Bedel Ödeyenler, İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'ndeki finalde karşılaştı. 9 Eylül Üniversitesi'ni temsil eden Bedel Ödeyenler, Türkiye kazananı olmayı başardı.

                    JOHAN VAZQUEZ SİNYALİ ÇAKTI
                    İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Johan Vasquez'den flaş bir hamle geldi. Meksika Ligi takımlarından UNAM Pumas'ta forma giyen genç stoper, Sarı-Kırmızılı kulübü Instagram üzerinden takibe aldı. Bu gelişme, "Johan Vasquez, Galatasaray'la görüşüyor" şeklinde yorumlandı. Kulübüyle sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek olan 22 yaşındaki savunmacıyla birçok kulüp yakından ilgileniyor. Johan Vasquez 1 kez Meksika Milli Takımı formasını giydi.
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                    Haberler Spor Şenol Can’la 1 yıl daha (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)