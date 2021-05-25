Şenol Can’la 1 yıl daha (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FİNALİN ADI KOCAELİ-SAKARYA

2. Lig play-off finalinin adı belli oldu. Sakaryaspor ve Kocaelispor 28 Mayıs'ta TFF 1. Lig'e yükselmek için mücadele edecek. Günün ilk maçında Kocaelispor evinde 0-0 berabere kaldığı rakibi Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak finale yükseldi. Nefesleri kesen maçta İrfan Başaran'a Batuhan'ın iki golüyle yanıt veren ev sahibi ekip 2-1 öne geçti. Ancak 90'da kazanılan penaltıyı ağlara yollayan Mustafa, Kocaeli'ni finale taşıdı. Günün diğer maçında ise 0-0'ın rövanşında Sakaryaspor evinde Kırşehir Belediye'yi 5-1 mağlup edip Kocaeli'nin rakibi oldu. Finali getiren golleri Nuri (2), Burak, Hakan ve Berk kaydetti.