Şenol Can’la 1 yıl daha (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Genç teknik adamla 1 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi. Şenol Can geçtiğimiz sezon göreve gelmişti.
RAMOS KADRO DIŞINDA!
İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, Avrupa Futbol Şampiyonası için 24 kişilik kadroyu açıklarken, Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos kadro dışında kaldı.
FENER'E SÜPER SMAÇÖR
F.Bahçe Opet, Rus smaçör Arina Fedorovtseva'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 17 yaşındaki Fedorovtseva, 2020 CEV 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 'En iyi smaçör' ödülünü almıştı.