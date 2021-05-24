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    Altınordu ile Altay'ın final maçı Olimpiyat’ta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    . Lig’de Altınordu ile Altay’ın 26 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacağı play-off finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak... Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    1. Lig finali Olimpiyat’ta

    TFF 1. Lig'de Altınordu ile Altay'ın 26 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacağı play-off finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak... Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    KARATEDE ZİRVEDEYİZ
    Hırvatistan'daki     Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erkek Kata Milli Takımı, altın madalya kazandı… Finalde İspanya ile karşı karşıya gelen Ay-Yıldızlılar, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

    HELAL OLSUN CANSU
    Özbekistan'da     başlayan Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazandı. Bektaş, "İnşallah dah anice şampiyonluklar yaşayacağım" dedi.

        MONTERO İMZAYI ATIYOR
        İtalyan basını, Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi biten Montero'nun Napoli ile anlaştığını yazdı. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

        BEŞİKTAŞ GRUPLARDA!
        Şampiyonlar         Ligi'nin finalistlerinden Chelsea, Premier Lig'de sezonu 4. sırada tamamladı. Bu sonuçla Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından direkt katılımı kesinleşti.

        ANADOLU EFES ADINI FİNALE YAZDIRDI
        Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes deplasmanda Beşiktaş ICRYPEX'i 96-66 yenerek adını finale yazdırdı… Efes'in finaldeki rakibi Fenerbahçe- Pınar Karşıyaka serisinin galibi olacak.

        GÖKHAN GÖNÜL İLE 1 YIL DAHA
        Fenerbahçe        , takım kaptanı Gökhan Gönül'ün sözleşmesini uzatıyor. Yönetimin opsiyon hakkını kullanacağı öğrenildi. Bu durumda Sarı-Lacivertliler sağ bek transferi yapmayacak.

            ALLAHYAR ZORYA'DA YILIN FUTBOLCUSU OLDU
            Fenerbahçe'nin             Ukrayna'nın Zorya takımına satın alma opisonuyla birlikte kiraladığı İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh, takımında sezonun en iyi futbolcusu seçildi. Daha önce Ukrayna Ligi'nde defalarca ayın futbolcusu seçilen Allahyar için Zorya kulübünün satın alma opsiyonunu kısa bir süre içinde kullanması bekleniyor. İranlı golcünün satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon Euro. Bu rakam F.Bahçe'nin FFP anlaşması kapsamıda oldukça rahatlamasını sağlayacak. F.Bahçe'nin 1 yıl daha FFP anlaşması bulunuyor.

            ATTİLA SZALAİ'DEN FLAŞ SÖZLER
            Fenerbahçe'nin             Macar stoperi Szalai, Euro 2020 hazırlıkları için gittiği Macaristan Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu.Szalai, "Fenerbahçe şampiyonluk hedefine ulaşmasa da kişisel olarak başarılı bir sezon geçirdim. Çok şey öğrendim. seviye atladım. Büyük liglerden teklif gelmesi halinde değerlendirebilirim" ifadesini kullandı.

            PERES&GERVİNHO YOLA ÇIKIYOR
            Yeni             sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanan Trabzonspor'da prensip anlaşması sağlanan yıldız futbolcu Gervinho ve sağ bek Peres hafta içi Trabzon'a gelecek. Gervinho ile 2, Peres ile ise 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

                TRABZONSPOR CORNELIUS'A ZAM YAPTI!
                Trabzonspor, Cornelius için ikinci İtalya seferi başladı. Yetkilendirilen menajer Cornelius'a ise son teklifi yapmak için İtalya'ya gitti. 3 milyon Euro'luk bonservis teklifini 3.5 milyona yükseltilecek. Oyuncuya önerilen 1.5 milyon Euro'luk ücrete de çeşitli bonuslar eklenecek.

                G.SARAY'IN 5. BAŞKAN ADAYI İBRAHİM ÖZDEMİR
                Galatasaray'da                 başkanlığa aday olan 5. isim İbrahim Özdemir oldu… Türkiye Cumhuriyeti'nde Devlet ve Ulaştırma Bakanlığı, 3 dönem de İstanbul Milletvekilliği yapan Yüksek Mimar İbrahim Özdemir başkan adaylığını yarın resmen açıklayacak... Bakan adayı Özdemir, "Galatasaray'a güzel hizmetler vereceğimize inanıyorum" açıklaması yaptı.

                SOSYAL MEDYADA ZİRVE ASLAN'IN
                Galatasaray sosyal medyada zirvede... Cimbom, 3 gün arayla Instagram'da ve Twitter'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk takımı oldu.

                    ASLAN'IN YENİ JOKERİ AYTAÇ KARA
                    Marcao                     ile sözleşme uzatan G.Saray, dış transferde de hareketli saatler yaşıyor. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da başarılı bir sezon geçiren Aytaç Kara da imzayı atıyor. 28 yaşındaki oyuncunun bu hafta imzayı atması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu görevde kalması halinde Fatih Terim'in yeni sezondaki jokeri olacak. Kasımapaşa'da geçen sezon 26 lig maçında görev alan Aytaç Kara, 4 gol atarken 2 de asiste imza atmıştı.

                    ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI ŞAHİNBEY'İN OLDU
                    Avrupa                     Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi finalinde Legia Varşova'yı 3-1 yenen Şahinbey Belediyespor, organizasyonu şampiyon olarak tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şampiyonu, "Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" ifadeleriyle kutladı.

                    LİBERO AYLİN SARIOĞLU ARTIK VAKIFBANK'TA
                    Sultanlar                     Ligi ve Kupa Voley'de şampiyon, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise gümüş madalya kazanan VakıfBank yeni sezon planlamasına start verdi… Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank, Aylin Sarıoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-Siyahlı ekibin yeni transferi Aylin Sarıoğlu, libero pozisyonunda görev yapıyor.

                        CRİSTİANO RONALDO 530 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI
                        Manchester                         United ve Real Madrid dönemlerinin ardından Juventus'ta da istikrarlı performansını sürdüren 36 yaşındaki Ronaldo, Facebook, Twitter ve Instagram'daki toplam takipçi sayısını 528,7 milyona yükseltti… Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo, sosyal medyanın en popüler isimleri arasında zirvede yer almayı sürdürüyor…

                        MİLLİ TAKIM'DA MESAİ SÜRÜYOR
                        A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. Ay-Yıldızlılar dün Antalya'da yaptığı antrenman ile Azerbaycan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü. Milliler, Perşembe günü Alanya'da Azerbaycan ile karşılaşacak.

                        FENER'E MORENO TEKLİFİ
                        Sezonun                         hayal kırıklıklarından biri olan Filip Novak'la ilgili kararını henüz vermeyen Fenerbahçe'nin listesine sürpriz bir isim girdi. Meksika ekibi Leon'la sözleşmesi bitecek olan Yairo Moreno menajeri tarafından Sarı-Lacvertliler'e teklif edildi. Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki Kolombiyalı yıldızla ilgili gerekli araştırmaları yapıp yanıt verecek. Yairo Moreno bir dönem Galatasaray'ın da gündeminde yer almıştı.

                            A.DEMİR'DE HEDEF MARIO BALOTELLI
                            26 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor bombayı patlatıyor. Mavi-Lacivertliler dünyaca ünlü forvet Mario Balotelli'nin transferi için harekete geçti. Başkan Murat Sancak, İtalyan yıldızla görüştüklerini ve pazarlıkların sürdüğünü söyledi. Son olarak Serie B takımı Monza'da oynayan 30 yaşındaki Mario Balotelli 14 maçta 6 gol atmayı başardı.
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                            Haberler Spor Altınordu ile Altay'ın final maçı Olimpiyat’ta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)