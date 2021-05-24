Altınordu ile Altay'ın final maçı Olimpiyat’ta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF 1. Lig'de Altınordu ile Altay'ın 26 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacağı play-off finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak... Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
KARATEDE ZİRVEDEYİZ
Hırvatistan'daki Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erkek Kata Milli Takımı, altın madalya kazandı… Finalde İspanya ile karşı karşıya gelen Ay-Yıldızlılar, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
HELAL OLSUN CANSU
Özbekistan'da başlayan Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazandı. Bektaş, "İnşallah dah anice şampiyonluklar yaşayacağım" dedi.