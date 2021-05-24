Altınordu ile Altay'ın final maçı Olimpiyat’ta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FENER'E MORENO TEKLİFİ

Sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Filip Novak'la ilgili kararını henüz vermeyen Fenerbahçe'nin listesine sürpriz bir isim girdi. Meksika ekibi Leon'la sözleşmesi bitecek olan Yairo Moreno menajeri tarafından Sarı-Lacvertliler'e teklif edildi. Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki Kolombiyalı yıldızla ilgili gerekli araştırmaları yapıp yanıt verecek. Yairo Moreno bir dönem Galatasaray'ın da gündeminde yer almıştı.