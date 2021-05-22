



ALMANYA'DAN TALİPLERİ DE VAR

İsmi Trabzon, F.Bahçe ve Beşiktaş ile anılan Sörloth'a Bundesliga'dan da talipler olduğu öğrenildi. Leipzig, Viking ile ilgili henüz kesin kararını vermedi.



Leipzig formasıyla geride bıraktığımız sezon etkili bir performans sergileyemeyen Sörloth 28 maçta 5 gol atabildi.



Yunus Emre SEL

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