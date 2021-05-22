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    Transferde son söz 'da! İşte Sörloth gerçekleri...

    Norveçli futbolcuya eğer ’den bir teklif giderse kulübü konuyu, transferde önceliği olan ’a bildirmek zorunda. İşte Sörloth'un Türkiye'ye dönüş şartlarının detayları...

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    İşte Sörloth gerçekleri

    Trabzonspor'un 20 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus karşılığında Leipzig'e sattığı Alexander Sörloth'un Türkiye'ye dönüş şartlarının detaylarına TAKVİM ulaştı.



    Alman kulübünün Trabzonspor'la yaptığı protokole göre Leipzig, Sörloth'u bir Türk takımına satmak ya da kiralamak isterse önce Bordo-Mavililer'e bilgi vermek zorunda. Aynı zamanda Türkiye içinde Sörloth'un transferinde de öncelikli hak Trabzonspor'da.



    Eğer Bordo-Mavililer, Sörloth'un transferini düşünmediğini Leipzig'e bildirirse, o zaman Alman kulübü Süper Lig'den diğer takımlarla masaya oturabilecek.

    Alınan bilgilere göre Norveçli yıldız Leipzig'den ayrılmayı düşünmüyor. Ancak Sörloth kararını değiştirirse ilk tercihi Trabzon olacak.



        ALMANYA'DAN TALİPLERİ DE VAR
        İsmi Trabzon, F.Bahçe ve Beşiktaş ile anılan Sörloth'a Bundesliga'dan da talipler olduğu öğrenildi. Leipzig, Viking ile ilgili henüz kesin kararını vermedi.

        Leipzig formasıyla geride bıraktığımız sezon etkili bir performans sergileyemeyen Sörloth 28 maçta 5 gol atabildi.

        Yunus Emre SEL

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