Trabzonspor'un 20 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus karşılığında Leipzig'e sattığı Alexander Sörloth'un Türkiye'ye dönüş şartlarının detaylarına TAKVİM ulaştı.
Alman kulübünün Trabzonspor'la yaptığı protokole göre Leipzig, Sörloth'u bir Türk takımına satmak ya da kiralamak isterse önce Bordo-Mavililer'e bilgi vermek zorunda. Aynı zamanda Türkiye içinde Sörloth'un transferinde de öncelikli hak Trabzonspor'da.
Eğer Bordo-Mavililer, Sörloth'un transferini düşünmediğini Leipzig'e bildirirse, o zaman Alman kulübü Süper Lig'den diğer takımlarla masaya oturabilecek.
Alınan bilgilere göre Norveçli yıldız Leipzig'den ayrılmayı düşünmüyor. Ancak Sörloth kararını değiştirirse ilk tercihi Trabzon olacak.