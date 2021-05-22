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    lu 'dan TAKVİM'e özel açıklamalar: Helallik almadan gitmem

    'un genç file bekçisi , TAKVİM'e özel açıklamalarda bulundu. Çakır, “Tabii ki ’ya gitmek ve orada hem Trabzonspor’u hem de ülkemi gururla temsil etmek istiyorum. Birçok çocuğun hayali olan bir şey yaşıyorum. Buradan helallik almadan bir yere gitmem. Transferim tamamen kulübümün çıkarları doğrultusunda olacaktır" dedi.

    Takvim
    Helallik almadan gitmem
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    Hem Trabzonspor'un hem de Türk futbolunun göz bebeği Uğurcan Çakır geleceği ile ilgili TAKVİM'e konuştu. Arkadaşımız Yunus Emre Sel'e açıklamalarda bulunan başarılı kaleci, Avrupa'ya transferi konusunda çok samimi itiraflarda bulundu. İşte Uğurcan Çakır'ın gündem yaratacak sözleri:



    GEÇEN SEZON ÇOK TEKLİF ALDIM
    "Zaten bilindiği için söyleyebilirim; geçtiğimiz sezon da çok sayıda teklif almıştım. Ama bir an bile kulübümün çıkarları dışında hareket etmedim, etmeyeceğim de. Bugün için de tavrım ve tutumum aynı. Tabi ki Avrupa'ya gitmek orada hem Trabzonspor'u hem de ülkemi gururla temsil etmek istiyorum."



    ÖNCE TRABZONSPOR'UN ÇIKARLARI
    "Hem Trabzonspor'u hem de ülkemi gururla temsil etmek istiyorum. Ama bunların tamamı kulübümün çıkarları doğrultusunda olacaksa gerçekleşecektir. Buradan helallik almadan gitmem. Ben birçok Trabzonsporlu çocuğun hayali olan bir şeyi yaşıyorum."



        HEYECANIM İKİYE KATLANIYOR
        "Milli formayı giymek çok büyük bir onur. O takım içerisinde bile olmak başlı başına bir heyecanken kaleyi koruma düşüncesi heyecanımı iki kat artırıyor. Eğer bana da forma verilirse terimin son damlasına kadar o formayı gururla terleteceğime söz veriyorum."



        İsmi Avrupa'nın birçok önemli kulübüyle anılan Uğurcan Çakır, arkadaşımız Yunus Emre Sel'in transferi konusundaki sorularını yanıtladı. Tecrübeli kaleci gereken şartlar oluşmadan takımdan ayrılmayacağını söyledi.


        YUNUS EMRE SEL - TAKVİM

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