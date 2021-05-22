



GEÇEN SEZON ÇOK TEKLİF ALDIM

"Zaten bilindiği için söyleyebilirim; geçtiğimiz sezon da çok sayıda teklif almıştım. Ama bir an bile kulübümün çıkarları dışında hareket etmedim, etmeyeceğim de. Bugün için de tavrım ve tutumum aynı. Tabi ki Avrupa'ya gitmek orada hem Trabzonspor'u hem de ülkemi gururla temsil etmek istiyorum."