Hem Trabzonspor'un hem de Türk futbolunun göz bebeği Uğurcan Çakır geleceği ile ilgili TAKVİM'e konuştu. Arkadaşımız Yunus Emre Sel'e açıklamalarda bulunan başarılı kaleci, Avrupa'ya transferi konusunda çok samimi itiraflarda bulundu. İşte Uğurcan Çakır'ın gündem yaratacak sözleri:
GEÇEN SEZON ÇOK TEKLİF ALDIM
"Zaten bilindiği için söyleyebilirim; geçtiğimiz sezon da çok sayıda teklif almıştım. Ama bir an bile kulübümün çıkarları dışında hareket etmedim, etmeyeceğim de. Bugün için de tavrım ve tutumum aynı. Tabi ki Avrupa'ya gitmek orada hem Trabzonspor'u hem de ülkemi gururla temsil etmek istiyorum."
ÖNCE TRABZONSPOR'UN ÇIKARLARI
"Hem Trabzonspor'u hem de ülkemi gururla temsil etmek istiyorum. Ama bunların tamamı kulübümün çıkarları doğrultusunda olacaksa gerçekleşecektir. Buradan helallik almadan gitmem. Ben birçok Trabzonsporlu çocuğun hayali olan bir şeyi yaşıyorum."