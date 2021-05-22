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    Las Palmas: Bedavaya gel Lemos | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Lemos'a kulüp aranıyor. İşte haberin detayları ve 22 Mayıs tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Las Palmas: Bedavaya gel Lemos
    Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Lemos'a kulüp aranıyor. Uruguaylı stoperi Sarı-Lacivertliler'e 2.5 milyon Euro'ya satan Las Palmas'ın transfer için devrede olduğu öğrenildi. Ancak İspanyol kulübünün bonservis ödemek istemediği ifade edildi.

    FİNAL-FOUR ÖNCESİNDE ALMANYA'DAN BÜYÜK SKANDAL
    Almanya'nın kentinde 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan final-four'u öncesinde büyük bir skandal yaşanıyor. , yönetim kurulu üyeleri ve sporcu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddetti… Ayrıca Euroleague'in ana sponsorları, yayıncı kuruluş çalışanları ve medya mensuplarına da şu ana kadar vize verilmediği açıklandı.

    RED BULL HALF COURT 3X3 SÜRPRİZLERE SAHNE OLACAK
    RED Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası geri dönüyor. Organizasyonun Türkiye finali büyük bir sürprize sahne olacak. 'Saha benim' diyen basketbol severler, finalin oynanacağı basketbol sahasının tasarımı için yarışacak. Seçilecek en iyi tasarım, finalin oynanacağı sahanın zeminini süslerken tasarımcısı hediyeler kazanacak.

    BEŞİKTAŞ'I DEVİREN EFES SERİDE DURUMU 2-0 YAPTI
    ING Basketbol i play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Beşiktaş Icrypex'i 104-86 yenerek seride durumu 2-0 yaptı. Üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı serinin üçüncü maçı 23 Mayıs Pazar günü Beşiktaş Icrypex'in ev sahipliğinde Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.

    F.BAHÇE-P.KARŞIYAKA
    ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde ile Pınar Karşıyaka 2. kez karşılaşacak. Seride Fenerbahçe 1-0 önde. Ülker Salonu'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak.

    GAZİANTEP'TEN TRANSFER
    Süper Lig ekibi Gaziantep, alt yapısında yetişen Ukraynalı oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Antep'i önümüzdeki sezon çalıştıracak.

    DENİZLİ'DEN AYRILDI
    TFF 1. Lig'de mücadele edecek Yukatel Denizlispor'un oyuncusu Recep Niyaz kulüpten ayrıldığını duyurdu. Niyaz, "Denizlispor'a maalesef veda etmek zorunda bırakıldım" diye konuştu.

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    Haberler Spor Las Palmas: Bedavaya gel Lemos | Yurttan ve dünyadan spor gündemi