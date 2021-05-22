Beşiktaş’ta mutluluğun fotoğrafı

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta dün poster çekimi yapıldı. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen poster çekimine Başkan Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlı yöneticiler, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile futbolcular katıldı.
Siyah-Beyazlı oyuncuların poster çekiminde bir hayli neşeli oldukları gözlerden kaçmadı. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, çekim öncesinde oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
RACHİD GHEZZAL İÇİN FRANSIZ DEVİ MONACO DA DEVREDE!
Fransız devi Monaco, Beşiktaş'ta muhteşem bir sezon geçiren yıldız oyuncu Rachid Ghezzal'ın peşinde… Monaco, İngiliz temsilcisi Leicester City ile Ghezzal transferi için transfer görüşmeleri yapıyor... Siyah-Beyazlılar, çifte şampiyonlukta büyük katkısı olan oyuncusunu bırakmak istemiyor. Ghezzal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kariyerinde büyük patlama yaşadığı Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğini belirtmişit. Cezayirli yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada 8 gol atarken 18 de asiste imza attı.
NECİP UYSAL'IN EN MUTLU GÜNÜ
Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal hayatını Nur Beşkardeşler ile birleştirdi. Dün gerçekleştirilen düğün töreninde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun gibi isimler yer aldı.