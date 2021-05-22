Beşiktaş’ta mutluluğun fotoğrafı





RACHİD GHEZZAL İÇİN FRANSIZ DEVİ MONACO DA DEVREDE!

Fransız devi Monaco, Beşiktaş'ta muhteşem bir sezon geçiren yıldız oyuncu Rachid Ghezzal'ın peşinde… Monaco, İngiliz temsilcisi Leicester City ile Ghezzal transferi için transfer görüşmeleri yapıyor... Siyah-Beyazlılar, çifte şampiyonlukta büyük katkısı olan oyuncusunu bırakmak istemiyor. Ghezzal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kariyerinde büyük patlama yaşadığı Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğini belirtmişit. Cezayirli yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada 8 gol atarken 18 de asiste imza attı.