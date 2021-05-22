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    Beşiktaş'ta Halil Dervişoğlu bombası: ve de onu istiyor

    Kara Kartal’da flaş transferlere imza atan yöneticilerden Erdal Torunoğulları, genç golcü için çalışmalara başladı... Siyah-Beyazlılar yıldız oyuncu Halil Dervişoğlu'nu kiralamayı planlıyor…

    Kartal’dan Halil sürprizi

    Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-Beyazlılar sezonun bitmesiyle birlikte sürpriz bir ismin peşine düştü. Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek Kara Kartal, Galatasaray'da sergilediği performansla A Milli Takım'a çağrılan, bonservisi İngiliz ekibi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Kartal yıldız oyuncuyu kiralamayı planlıyor…



    EZELİ RAKİPLER DE ONUNLA İLGİLENİYOR
    Transferle bizzat Erdal Torunoğulları ilgileniyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve A Milli Takım'a kadar yükselen Halil'i Cimbom da kadrosunda tutmayı çok istiyor. Beşiktaş'ın bir başka ezeli rakibi Fenerbahçe de genç yıldızı isteyen kulüplerden...



    ELİNE GEÇEN FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ
    Haziran 2024'e kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun bazı Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiği öğrenildi... Cimbom'da Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao'nun yokluğunda formayı kapan genç golcü, Galatasaray'da çıktığı 12 karşılaşmada 3 gol atarken, 1 asistle skora katkı sağladı.
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    Haberler Spor Beşiktaş'ta Halil Dervişoğlu bombası: Galatasaray ve Fenerbahçe de onu istiyor