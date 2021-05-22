



EZELİ RAKİPLER DE ONUNLA İLGİLENİYOR

Transferle bizzat Erdal Torunoğulları ilgileniyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve A Milli Takım'a kadar yükselen Halil'i Cimbom da kadrosunda tutmayı çok istiyor. Beşiktaş'ın bir başka ezeli rakibi Fenerbahçe de genç yıldızı isteyen kulüplerden...