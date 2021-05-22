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    Berke’ye kancası: devi, ’nin genç kalecisi için harekete geçti

    Kiralık oynadığı ’da çok başarılı bir performansa imza atan , ’in radarına girdi. Genç eldivenin menajeri, kulübüyle görüşmelere başladı.

    Berke’ye Atletico Madrid kancası
    yeni sezon öncesi Altay Bayındır için 'dan teklif beklerken çok sürpriz bir gelişme yaşandı.

    , Sarı-Lacivertliler'in 'da kiralık olarak oynayan genç eldiveni 'e kancayı attı. 'nun da menajeri olan 'ın bir süredir Berke ile çalıştığı ve deviyle görüşmeler yaptığı öğrenildi.



    eğer genç kaleci ile anlaşma sağlarsa Fenerbahçe ile görüşüp transferi bitirmeye çalışacak. Sarı-Lacivertliler, Berke'nin yerine 'dan 'ı kadrosuna katmayı planlıyor.
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    Haberler Spor Berke’ye Atletico Madrid kancası: İspanyol devi, Fenerbahçe’nin genç kalecisi için harekete geçti