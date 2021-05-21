Maradona’nın ölümüyle ilgili kan donduran rapor savcılara sunuldu: Hala hayatta olabilirdi!



2000 VE 2004 YILINDA ÖLÜMÜN KIYISINDA DÖNMÜŞTÜ

Beyin cerrahı Luque'un avukatı Julio Rivas, raporun kusurlu ve önyargılı olduğunu, bilimsel bir temele dayanmadığını savundu. Maradona, daha önce de aşırı dozda uyuşturucu ve alkolden kaynaklanan bir dizi tıbbi sorunlar yaşamış, 2000 ve 2004 yıllarında ölümün kıyısından dönmüştü.

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