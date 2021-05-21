Özellikle ligin son bölümünde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Halil Dervişoğlu konusunda Galatasaray'ı üzecek gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun bonservisini almak için Brentford'la temasa geçen Sarı-Kırmızılılar şok bir yanıt aldı.

İngiliz kulübü, Halil'in Euro 2020'de forma giymesi halinde fiyatının artacağını düşünerek şu anda pazarlık yapmayacağını belirtti. Brentford'un genç yıldızın finallerde yer almaması halinde bile kapıyı 5 milyon Euro'dan açacağı ve bu rakamın altına inmeyeceği de öğrenildi.