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    Galatasaray'ın elinden kaçıyor! İngilizler 5 milyon Euro'dan aşağıya inmiyor

    , genç yıldızın ’de forma giymesi halinde fiyatının artacağını düşünerek şu anda pazarlık yapmayacağını Galatasaray’a iletti. İngilizler’in 5 milyon Euro’dan aşağıya inmeyeceği de öğrenildi.

    Halil elden kaçıyor

    Özellikle ligin son bölümünde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan konusunda Galatasaray'ı üzecek gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun bonservisini almak için 'la temasa geçen Sarı-Kırmızılılar şok bir yanıt aldı.

    İngiliz kulübü, Halil'in 'de forma giymesi halinde fiyatının artacağını düşünerek şu anda pazarlık yapmayacağını belirtti. Brentford'un genç yıldızın finallerde yer almaması halinde bile kapıyı 5 milyon Euro'dan açacağı ve bu rakamın altına inmeyeceği de öğrenildi.

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    Haberler Spor Halil Dervişoğlu Galatasaray'ın elinden kaçıyor! İngilizler 5 milyon Euro'dan aşağıya inmiyor