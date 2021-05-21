Yeni sezonda 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermekte kararlı olan Fenerbahçe'den çok önemli bir transfer hamlesi geldi.
Savunmanın göbeğinde Attila Szalai'ye 1. sınıf bir partner arayan Fenerbahçe, Napoli ile olan sözleşmesi sona eren Nicola Maksimovic'e teklif yaptı. Sırp stopere 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para teklif edilmesine karşın birçok Avrupa kulübü Sırp futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.
FİZİĞİNE GÖRE HİÇ AĞIR DEĞİL
Maksimovic'i teknik patron Emre Belözoğlu'nun da çok istediği gelen haberler arasında.