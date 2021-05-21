Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    bahçe yönetimi Sırp stoper için adımını attı: 'e resmi teklif

    Yeni sezonda 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermekte kararlı olan bahçe’den çok önemli bir transfer hamlesi geldi. Savunmanın göbeğinde ’ye 1. sınıf bir partner arayan , ile olan sözleşmesi sona eren ’e teklif yaptı. Sırp stopere 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para teklif edilmesine karşın birçok kulübü Sırp futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.

    Maksimovic'e resmi teklif

    Yeni sezonda 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermekte kararlı olan Fenerbahçe'den çok önemli bir transfer hamlesi geldi.

    Savunmanın göbeğinde Attila Szalai'ye 1. sınıf bir partner arayan Fenerbahçe, Napoli ile olan sözleşmesi sona eren Nicola Maksimovic'e teklif yaptı. Sırp stopere 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para teklif edilmesine karşın birçok Avrupa kulübü Sırp futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.

    FİZİĞİNE GÖRE HİÇ AĞIR DEĞİL
    Maksimovic'i teknik patron Emre Belözoğlu'nun da çok istediği gelen haberler arasında.

        29 yaşında ve 1.93 boyunda olan Maksimovic'in hava toplarındaki başarısının yanında fiziğine göre ağır bir oyuncu olmaması da kendisini cazip kılıyor. Nicola Maksimovic, 25 kez Sırbistan Mili Takım formasını sırtına geçirdi.

        PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
        Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Sırp stoper için Fener'in en cazip teklifi yapan kulüp olduğu ifade ediliyor.

        Maksimovic'in gelmesi halinde Lemos ve Tisserand'ın gönderilmesine gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

            NAPOLİ SERVET ÖDEMİŞTİ
            Napoli kulübü 2017 yılında Nicola Maksimovic için Torino kulübüne 21 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Bu transfer o dönem Avrupa basınında fazlasıyla ses getirmişti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            5 milyon emekliye intibak formülü
            Haberler Spor Fenerbahçe yönetimi Sırp stoper için adımını attı: Nicola Maksimovic'e resmi teklif