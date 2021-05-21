20 futbolcusu Covid olan River Plate tarih yazdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

River Plate uzun yıllar unutulmayacak bir galibiyete imza attı. 4'ü kaleci 20 futbolcusu Covid'e yakalanan Arjantin ekibi, Copa Libertadores'te Santa Fe'ye karşı mucizevi bir galibiyet aldı. Sahaya sadece 11 futbolcuyla çıkan River Plate'te orta saha oyuncusu Enzo Perez mecburen kaleci olarak görev yaptı. River Plate tüm bunlara rağmen rakibini 2-1 mağlup ederek adeta tarih yazdı. Karşılaşma boyunca kalede çok başarılı bir performans gösteren Enzo Perez maçın adamı seçildi. River Plate'in gollerini 3. dakikada Fabrizio Angileri ve 6. dakikada Julian Alvarez kaydederken, Santa Fe'nin tek golü ise 73. dakikada Kelvin Osorio'dan geldi. Maç sonunda River'lı futbolcular haklı bir sevinç yaşarken, Enzo Perez de omuzlara alındı.
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