20 futbolcusu Covid olan River Plate tarih yazdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ESTUDİANTES BAŞKANI JOSE SOSA İÇİN DEVREDE

F.Bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jose Sosa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Uzun bir süredir Sosa'ya ilgisi bulunan Arjantin kulübü Estudiantes'in tecrübeli oyuncuya teklif yaptığı bildirildi. Arjantin basınında yer alan habere göre Estudiantes Başkanı Sebastian Veron'un bizzat devrede olduğu ve 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile görüşme yaptığı iddia edildi. Arjantin kulübü, Sosa için devre arası da girişimde bulunmuş ancak bonservis ücreti ödemeyi reddetmişti. Sosa, Avrupa kariyerinden önce Estudiantes'te forma giymişti.