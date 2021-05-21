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    20 futbolcusu Covid olan River Plate tarih yazdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    River Plate uzun yıllar unutulmayacak bir galibiyete imza attı. 4'ü kaleci 20 futbolcusu Covid'e yakalanan Arjantin ekibi, Copa Libertadores'te 'ye karşı mucizevi bir galibiyet aldı. Sahaya sadece 11 futbolcuyla çıkan River Plate'te orta saha oyuncusu mecburen kaleci olarak görev yaptı. River Plate tüm bunlara rağmen rakibini 2-1 mağlup ederek adeta tarih yazdı.

    River Plate mucizesi

    River Plate uzun yıllar unutulmayacak bir galibiyete imza attı. 4'ü kaleci 20 futbolcusu Covid'e yakalanan Arjantin ekibi, Copa Libertadores'te Santa Fe'ye karşı mucizevi bir galibiyet aldı. Sahaya sadece 11 futbolcuyla çıkan River Plate'te orta saha oyuncusu Enzo Perez mecburen kaleci olarak görev yaptı. River Plate tüm bunlara rağmen rakibini 2-1 mağlup ederek adeta tarih yazdı. Karşılaşma boyunca kalede çok başarılı bir performans gösteren Enzo Perez maçın adamı seçildi. River Plate'in gollerini 3. dakikada Fabrizio Angileri ve 6. dakikada Julian Alvarez kaydederken, Santa Fe'nin tek golü ise 73. dakikada Kelvin Osorio'dan geldi. Maç sonunda River'lı futbolcular haklı bir sevinç yaşarken, Enzo Perez de omuzlara alındı.

    DİAS'A BÜYÜK ONUR
    İngiltere Futbol Yazarları Birliği, Manchester City'nin stoperi Ruben Dias'ı yılın futbolcusu seçti. 24 yaşındaki oyuncu, 68 milyon Euro bedelle Benfica'dan City'ye transfer olmuştu.

    ELJİF ELMAS EURO 2020'DE
    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi. Kadroda Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas da bulunuyor.

        ANTEP'TE BULUT DÖNEMİ
        Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada "Erol Bulut'a camiamıza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

        F.BAHÇE'DEN FİNALE İLK ADIM
        ING Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde Pınar Karşıyaka'yı 83-79 yenerek seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Beko'da De Colo 22, Barthel 1 4, Vesely 12 sayıyla oynadı. Taylor'ın 20 sayısı Karşıyaka'ya yetmedi. Seride ikinci karşılaşma, yarın yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

        KIRŞEHİR VE SAKARYA YENİŞEMEDİ
        2. Lig play-off yarı final maçları dün start aldı. Günün ilk maçında Kırşehir Belediyespor, sahasında Sakaryaspor'la 0-0 berabere kaldı. Diğer maçta Kocaeli ile Hekimoğlu Trabzon yine 0-0 berabere kaldı. Maçların rövanşı, 24 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Turu geçen takımlar finalde karşı karşıya gelecekler.

            BAŞKAN AĞAOĞLU: HER OYUNCU SATILABİLİR
            Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Değerini bulduğu takdirde her oyuncu gönderilebilir… Ancak takıma çok katkısı olmuş, takımı benimsemiş ve kulüple özdeşleşmiş bir oyuncuyu göndermek çok hoş değil" diye konuştu.

            KRAL'A BÜYÜK ONUR
            İspanya            'nın en önemli yayın organlarından AS gazetesi, sezonun yeni transferlerden oluşan en iyi 11'ni seçti. AS gazetesi, Lille'i Ligue 1'de şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz'a da 11'de yer verdi. Milli futbolcu için, "35 yaşında profesyonelliğini ve futbola olan sevgisini gösterdi. 15 gol attı ve Lille, Ligue 1'i kazanmaktan bir galibiyet uzaklıkta" yorumu yapıldı. Kadrodaki diğer oyuncular Mendy, Hakimi, Dias, Wesley Fofana, Hojberg, Bellingham, Pedri, Jota, Andre Silva ve Luis Suarez oldu.

            BAŞKAN KONUŞACAK
            Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bugün saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Daha önce seçimde aday olmayacağını açıklayan Cengiz'in özellikle Fatih Terim konusundaki sözleri merak korusu. Başkan Cengiz hakkında yapılan eleştirilere de bugün yanıt verecek.

                VISCA İÇİN GERİ SAYIM
                O sene bu sene olacakmış gibi görünüyor… Yaklaşık 2 yıldır Visca'yı kadrosuna katmak için çaba sarfeden Fenerbahçe, Boşnak oyuncunun transferine çok yaklaştı. Visca'nın Göksel Gümüşdağ ile görüşme yaptığı ve izin istediği öğrenildi. Başkan Ali Koç da kısa süre içinde Gümüşdağ ile bir araya gelecek.

                ESTUDİANTES BAŞKANI JOSE SOSA İÇİN DEVREDE
                F.Bahçe                 ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jose Sosa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Uzun bir süredir Sosa'ya ilgisi bulunan Arjantin kulübü Estudiantes'in tecrübeli oyuncuya teklif yaptığı bildirildi. Arjantin basınında yer alan habere göre Estudiantes Başkanı Sebastian Veron'un bizzat devrede olduğu ve 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile görüşme yaptığı iddia edildi. Arjantin kulübü, Sosa için devre arası da girişimde bulunmuş ancak bonservis ücreti ödemeyi reddetmişti. Sosa, Avrupa kariyerinden önce Estudiantes'te forma giymişti.

                MERT HAKAN'DAN ÇOK İDDİALI SÖZLER
                Fıtık ameliyatı geçiren Mert Hakan Yandaş, yeni sezondan çok umutlu. Mert Hakan, "Sezon içinde kasığımdan çok zorlanmıştım. Yeni sezon bambaşka olacak" dedi.

                    KARTALLAR KARTALLARLA UÇAR!
                    Bu sezon Sporting'den kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve şampiyonluğun mimarlarından biri olan Valentin Rosier için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı… Yıldız oyuncu ise hakkında çıkan Fenerbahçe haberlerini sosyal medya hesabından yalanladı. Fransız oyuncu hakkında çıkan haberin linkini paylaştı ve "Kartallar, Kartallarla uçar" yorumunu yaptı.

                    KUPAYI 'GETİR' GETİRDİ!
                    Beşiktaş'ın                     şampiyonluk kupası Sponsoru 'Getir' oldu… 16. zaferini yaşayan Siyah-Beyazlılar'a kupası, Getir ekibi tarafından teslim edildi.

                    KARA KARTAL'DA 2. GÖKDENİZ HAREKATI
                    Kartal,                     Antalyaspor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-Beyazlılar'da yöneticilerden Erdal Torunoğulları daha önce son anda elinden kaçırdığı genç yıldız için Akdeniz ekibinin kapısını çalacak. 19 yaşındaki Gökdeniz bu sezon 37 maça çıktı ve 8 gol kaydetti. Genç oyuncunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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                    Haberler Spor 20 futbolcusu Covid olan River Plate tarih yazdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)