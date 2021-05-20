Seçim gündemi nedeniyle transferde rakiplerine göre daha ağır ilerleyen Galatasaray'da Mario Lemina sesleri yükseliyor.
Geçen sezon başında kiralık sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Gabonlu yıldız yeniden Florya yolunda. Sezonu Fulham'da kiralık geçiren ve Southampton'a geri dönen Lemina, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Mario Lemina'nın yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.
4-5 MİLYON EURO'YA BU İŞ BİTEBİLİR
Ancak yönetim ve teknik heyet konusundaki büyük belirsizlik nedeniyle resmi görüşmeler seçimden sonra yapılacak.