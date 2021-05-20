Geçen sezon başında kiralık sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Gabonlu yıldız yeniden Florya yolunda. Sezonu Fulham'da kiralık geçiren ve Southampton'a geri dönen Lemina, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Mario Lemina'nın yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.