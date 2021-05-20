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    Menajeri önerdi görüşmeler başladı: 'da yeniden Lemina dönemi

    Seçim gündemi nedeniyle transferde rakiplerine göre daha ağır ilerleyen ’da sesleri yükseliyor. Geçen sezon başında kiralık sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Gabonlu yıldız yeniden yolunda. Sezonu ’da kiralık geçiren ve ’a geri dönen Lemina, menajeri tarafından Galatasaray’a önerildi. Mario Lemina’nın yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.

    Lemina dönüyor

    Seçim gündemi nedeniyle transferde rakiplerine göre daha ağır ilerleyen Galatasaray'da Mario Lemina sesleri yükseliyor.

    Geçen sezon başında kiralık sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Gabonlu yıldız yeniden Florya yolunda. Sezonu Fulham'da kiralık geçiren ve Southampton'a geri dönen Lemina, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Mario Lemina'nın yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.

    4-5 MİLYON EURO'YA BU İŞ BİTEBİLİR
    Ancak yönetim ve teknik heyet konusundaki büyük belirsizlik nedeniyle resmi görüşmeler seçimden sonra yapılacak.

        Lemina'nın bonservisini elinde bulunduran Southampton'ın 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcuyu uygun bir rakama bırakabileceği belirtiliyor. Bu rakamın 4-5 milyon Euro civarında olacağı konuşuluyor.

        TERİM KALIRSA TRANSFERE ONAY VERECEK
        Fatih Terim'in yeni sezonda da görevde kalması durumunda Lemina'nın transferine kesin olarak onay vereceği belirtiliyor.

        Geçen sezon Fulham formasıyla 30 resmi maça çıkan tecrübeli yıldız 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Lemina 2019-20 sezonunda Galatasaray'da 28 maça çıkmış ve ağları 1 kez havalandırmıştı.
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