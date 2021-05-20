Filistinli tekvandocularla bir araya geldiler! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ürdün'deki Asya Olimpiyatı seçmelerine ve Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan Filistinli ve milli tekvandocularla bir araya geldi. Teknik sorumluluğunu Türk Antrenör Mehmet Bahtiyar'ın yaptığı Filistin Tekvando Milli takımını erkeklerde 68 kg. Ahmet Bahlool, kadınlarda ise 57 kg. Layan Jaber temsil edecek.
EFES BEŞİKTAŞ'I YENDİ SERİDE 1-0 ÖNE GEÇTİ
Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Icrypex'i 96-77 mağlup etmeyi başardı. Lacivert- beyazlı ekip, bu sonuçla üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride 1-0 öne geçti. Serinin 2. maçı yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 21 Mayıs Cuma günü oynanacak.
ISPARTA-BURSA YILDIRIM BUCASPOR-İSKENDERUN
3.Lig'de play-off serisinde finalistler belli oldu. Yarı final maçları neticesinde finalde Isparta 32-Bursa Yıldırım ve Bucaspor- İskenderunspor birbirlerine rakip oldu. Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Bursa Yıldırım-Aksaray 68: 3-2, Erokspor-Isparta 32: 1-2, Bucaspor-Yeşilyurt: 0-0, İskenderun-Fethiye: 1-0.