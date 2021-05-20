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    Filistinli tekvandocularla bir araya geldiler! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ürdün’deki Asya Olimpiyatı seçmelerine ve Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan Filistinli ve milli tekvandocularla bir araya geldi. Teknik sorumluluğunu Türk Antrenör Mehmet Bahtiyar’ın yaptığı erkeklerde 68 kg. Ahmet Bahlool, kadınlarda ise 57 kg. Layan Jaber temsil edecek.

    Filistinli tekvandocularla bir araya geldiler!

    Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ürdün'deki Asya Olimpiyatı seçmelerine ve Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan Filistinli ve milli tekvandocularla bir araya geldi. Teknik sorumluluğunu Türk Antrenör Mehmet Bahtiyar'ın yaptığı Filistin Tekvando Milli takımını erkeklerde 68 kg. Ahmet Bahlool, kadınlarda ise 57 kg. Layan Jaber temsil edecek.

    EFES BEŞİKTAŞ'I YENDİ SERİDE 1-0 ÖNE GEÇTİ
    Anadolu     Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Icrypex'i 96-77 mağlup etmeyi başardı. Lacivert- beyazlı ekip, bu sonuçla üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride 1-0 öne geçti. Serinin 2. maçı yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 21 Mayıs Cuma günü oynanacak.

    ISPARTA-BURSA YILDIRIM BUCASPOR-İSKENDERUN
    3.Lig'de play-off serisinde finalistler belli oldu. Yarı final maçları neticesinde finalde Isparta 32-Bursa Yıldırım ve Bucaspor- İskenderunspor birbirlerine rakip oldu. Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Bursa Yıldırım-Aksaray 68: 3-2, Erokspor-Isparta 32: 1-2, Bucaspor-Yeşilyurt: 0-0, İskenderun-Fethiye: 1-0.

        ABDURRAHİM ALBAYRAK ADAY OLUYOR!
        19 Haziran tarihinde yapılacak seçim öncesi Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın liste çalışmalarında son noktaya geldiği ve 1-2 gün içinde adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

        F.BAHÇE BEKO-KARŞIYAKA
        F.Bahçe         Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında bugün Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele 19.30'da başlayacak.

        BOSTON CELTİCS PLAY OFF'TA
        NBA'de play-in maçını kazanan Boston Celtics, play-off'a yükselmeyi garantiledi. Boston, Washington'ı, Jayson Tatum'un 50 sayısıyla 118-100 yenerek play off vizesini aldı.

            İTALYA KUPASI JUVE'NİN
            İtalya             Kupası finalinde Atalanta'yı 2-1 mağlup eden Juventus, şampiyon oldu. Juventus'ta dünkü maçta yedek kulübesinde yer alan Milli futbolcu Merih Demiral, finalde süre alamadı.

            TÜM KUPALARI İSTERİM
            Geçtiğmiz             sezonu Boluspor'da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli forma ile şampiyonluklar ve kupalar kazanmak istediğini söyledi. 20 yaşındaki Gümüşkaya "Emre Ağabey çok büyük bir karakter. Kendisi ile çalışmayı çok isterim" dedi.

            ONLARLA ZİRVEYE OYNAYACAĞIZ
            Trabzon'un             yıldızı Nwakaeme, "Geride bıraktığımız sezonda tarafsız oynarken zorlandık. Önümüzdeki sezon onların desteğiyle zirveye oynayacağız" dedi.

                ABDULKADİR PARMAK İÇİN KADER HAFTASI!
                Fırtına'da                 kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak için Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın vereceği karar bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın Abdulkadir Parmak'ın takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili kararı önümüzdeki hafta içerisinde vermesi bekleniyor.
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                Başkan Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı
                Haberler Spor Filistinli tekvandocularla bir araya geldiler! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)