Filistinli tekvandocularla bir araya geldiler! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TÜM KUPALARI İSTERİM

Geçtiğmiz sezonu Boluspor'da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli forma ile şampiyonluklar ve kupalar kazanmak istediğini söyledi. 20 yaşındaki Gümüşkaya "Emre Ağabey çok büyük bir karakter. Kendisi ile çalışmayı çok isterim" dedi.