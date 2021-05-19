Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.05.2021 12:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2021 12:42
    ABONE OL

    'da flaş gerçeği! Yönetim sözünü tutmadı

    Süper Lig'i Beşiktaş'ın arkasından ikinci sırada tamamlayan 'da, yönetimin 'ya verdiği zam sözünü tutmadığı öğrenildi. 2 milyon TL yıllık ücretle oynayan ve sarı-kırmızılı ekibin bu sezon performansıyla ön plana çıkan yıldız isme yeni sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

    G.Saray'da flaş Taylan gerçeği! Yönetim sözünü tutmadı
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    12 oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya verilen sözün tutulmadığı ortaya çıktı. Bu arada yönetimin de Süper Lig'in yıldız isminin transferini açıklayacağı öğrenildi.

    AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU
    Galatasaray'da Linnes, Şener, Etebo, Saracchi ve Emre Taşdemir'le yollar kesin olarak ayrıldı. Gedson Fernandes kendisini çağıran kulübü Benfica'ya geri döndü. Arda Turan ve Emre Akbaba'nın takımda kalmaları beklenirken, Donk ve Ömer Bayram için henüz karar verilmedi.

    Kiralık oyuncular Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'nun durumu da belirsizliğini koruyor. İç transferde şu ana kadar Muslera dışında sadece Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi.

        ZAM SÖZÜ VERİLMİŞTİ
        2024'e kadar imza atan Brezilyalı stoperin olası satışı düşünülerek bu hamle yapıldı. Yeni kontrat talep eden Luyindama hâlâ bekletilirken, 2 milyon TL'ye oynayan Taylan'a da söz verilmesine rağmen zam yapılmadığı ortaya çıktı. Dış transferde ise tek somut gelişme Aytaç Kara'da yaşandı.

        Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşen 28 yaşındaki orta sahayla ön protokol imzalandı ve oyuncunun serbest kalacağı 1 Haziran tarihi beklenmeye başladı. Şu anki yönetim, Aytaç'a imza attıracak ve bunu açıklayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Binlerce kişinin gittiği ilde vaka artışının nedeni
        Haberler Spor Galatasaray'da flaş Taylan Antalyalı gerçeği! Yönetim sözünü tutmadı