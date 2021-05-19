AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Galatasaray'da Linnes, Şener, Etebo, Saracchi ve Emre Taşdemir'le yollar kesin olarak ayrıldı. Gedson Fernandes kendisini çağıran kulübü Benfica'ya geri döndü. Arda Turan ve Emre Akbaba'nın takımda kalmaları beklenirken, Donk ve Ömer Bayram için henüz karar verilmedi.