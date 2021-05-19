12 oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya verilen sözün tutulmadığı ortaya çıktı. Bu arada yönetimin de Süper Lig'in yıldız isminin transferini açıklayacağı öğrenildi.
AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU
Galatasaray'da Linnes, Şener, Etebo, Saracchi ve Emre Taşdemir'le yollar kesin olarak ayrıldı. Gedson Fernandes kendisini çağıran kulübü Benfica'ya geri döndü. Arda Turan ve Emre Akbaba'nın takımda kalmaları beklenirken, Donk ve Ömer Bayram için henüz karar verilmedi.
Kiralık oyuncular Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'nun durumu da belirsizliğini koruyor. İç transferde şu ana kadar Muslera dışında sadece Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi.