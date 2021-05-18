Beşiktaş'ın sezon başında yeniden kadrosuna kattığı ve golleriyle kazanılan şampiyonlukta önemli katkısı olan Vincent Aboubakar çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Kesinlikle burada kalmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım. Kontratımda 30 maç oynama zorunluluğu maddesi olduğunu sonradan öğrendim" diye konuştu.

Kamerunlu yıldız, "Göztepe maçının ikinci yarısını izleyemedim. Odaya, dua etmeye gittim. Buraya ilk geldiğimde şampiyon olacağımızı biliyordum. 'Biz şampiyon olmadan bu lig bitmeyecek' inancındaydım. Biz bu şampiyonluğu hak ettik" dedi.