



BEŞİKTAŞ'TAN 5 YILLIK ANLAŞMA!

Uzun araştırmalar sonucu önemli potansiyel taşıdığı konusunda hem fikir olunan 2004 doğumlu sol kanat oyuncusu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Beşiktaş tarafıyla görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası prensipte el sıkışılırken oyuncuya ilerleyen günlerde 5 yıllık sözleşme imzalatılması planlanıyor.





BESAR GUDJUFI KİMDİR?

Besar Gudjufi, 16 yaşında Makedonyalı futbolcu... Genç futbolcu son olarak Belasica Strumica takımında forma giydi. Asıl mevkisi sol kanat olan genç futbolcu forvet arkası ve sağ kanat da oynayabiliyor.