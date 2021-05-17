Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte transferde gaza bastı.
SABAH'ta yer alan habere göre; Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadrosunun yanı sıra ileriye dönük genç yetenek arayışında da ilk hedefine Besar Gudjufi ile ulaştı.
TRABZONSPOR DA İSTİYORDU!
Kartal, Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği ve transferi için yoğun çaba harcadığı 16 yaşındaki Makedon futbolcu Besar Gudjufi'nin transferinde sona geldi.
Potansiyeliyle dikkat çeken ve Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb de transfer etmek istiyordu.