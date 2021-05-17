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    • 17.05.2021 18:00
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    Şampiyon ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı

    20220-21 sezonu şampiyon olarak tamamlayan , transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı... Geleceğin kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar ilk transferini gerçekleştirdi. Kara , genç futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağladı. İşte transfere dair merak edilen tüm detaylar...

    Beşiktaş ilk transferini yaptı!

    Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte transferde gaza bastı.



    SABAH'ta yer alan habere göre; Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadrosunun yanı sıra ileriye dönük genç yetenek arayışında da ilk hedefine Besar Gudjufi ile ulaştı.



    TRABZONSPOR DA İSTİYORDU!
    Kartal, Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği ve transferi için yoğun çaba harcadığı 16 yaşındaki Makedon futbolcu Besar Gudjufi'nin transferinde sona geldi.

    Potansiyeliyle dikkat çeken ve Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb de transfer etmek istiyordu.



        BEŞİKTAŞ'TAN 5 YILLIK ANLAŞMA!
        Uzun araştırmalar sonucu önemli potansiyel taşıdığı konusunda hem fikir olunan 2004 doğumlu sol kanat oyuncusu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Beşiktaş tarafıyla görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası prensipte el sıkışılırken oyuncuya ilerleyen günlerde 5 yıllık sözleşme imzalatılması planlanıyor.

        BESAR GUDJUFI KİMDİR?
        Besar Gudjufi, 16 yaşında Makedonyalı futbolcu... Genç futbolcu son olarak Belasica Strumica takımında forma giydi. Asıl mevkisi sol kanat olan genç futbolcu forvet arkası ve sağ kanat da oynayabiliyor.

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